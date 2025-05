Lady Gaga foi pedida em noivado com folha de grama e anel de milhões

Lady Gaga está noiva do empresário Michael Polansky desde 2024. O pedido inspirou "Blade of Grass" (Folha de Grama, em tradução livre), uma das músicas de seu último álbum, "Mayhem".

O que aconteceu

A cantora revelou o fato ao USA Today. "Começamos a trabalhar nessa música depois que ficamos noivos. Há muito tempo, estávamos no quintal e ele perguntou: 'Se eu te pedir em casamento, o que devo fazer?'. Eu disse: 'Você pode simplesmente enrolar uma folha de grama no meu dedo e eu aceito.'"

Gaga comentou a inspiração para a canção. "É uma canção de amor entre nós dois, mas às vezes, quando encontramos o amor em nossas vidas, ele também pode nos ajudar a refletir sobre o que foi preciso para chegar lá."

Em pé no meu quintal, olhando para o oceano, eu pensava em todas as pessoas que deixei para trás ou perdi ao longo do caminho. Foi um momento incrivelmente feliz e também agridoce. Por isso que este disco é comovente e lindo. Lady Gaga

A música "Blade of Grass", inspirada pelo pedido, faz parte de "Mayhem", novo álbum da cantora e deve ser cantada durante o show da cantora hoje na praia de Copacabana.

O anel brilhante de noivado da cantora é um grande diamante de lapidação oval. Veio cravejado em uma faixa de ouro branco e rosa 18 quilates com pavê de diamantes naturais em ombré rosa. Possui também uma auréola oculta de diamantes brancos.

A joia foi criada pela Sofia Jewelry, da Califórnia, segundo Page Six. Seu valor estimado varia entre US$ 500 mil e US$ 2 milhões (entre R$ 2 milhões e R$ 11 milhões).

Show de Lady Gaga

Show de Lady Gaga será transmitido pela Globo na TV aberta. O espetáculo também irá ao ar na TV fechada pelo Multishow e no streaming do Globoplay.

Gaga deverá subir ao palco às 21h45. A transmissão começa às 21h15 com o "esquenta" no Multishow e no Globoplay, e após a novela "Vale Tudo", na Globo.

Lady Gaga fará um mega show nas areias de Copacabana como parte do evento Todo Mundo no Rio. O evento começou ano passado com show de Madonna e deve se tornar praxe no Rio de Janeiro como forma de atrair turistas para a cidade.

Prefeitura do Rio espera um público superior a 1,5 milhão de pessoas para ver Lady Gaga. A apresentação de Madonna levou cerca de 1,6 milhão de fãs para Copacabana.