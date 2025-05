Fãs de Lady Gaga denunciam invasão e caos na área PCD do show em Copacabana

Alguns fãs que já estão presentes em Copacabana para o show de Lady Gaga, que acontece hoje à noite, reclamaram nas redes sociais a respeito da área destinada aos PCDs (pessoas com deficiência).

O que aconteceu

De acordo com relatos nas redes sociais, a estrutura foi invadida durante a manhã e o chão cedeu. "Invadiram a área PCD, a gente foi super empurrado e o piso cedeu. Tão tentando tirar todo mundo pra poder reajustar o piso. Mas querem jogar a gente naquela 'muvuca' lá, com gente na cadeira de rodas podendo se machucar", contou um fã em um vídeo publicado.

Outro relatou a mesma situação. "Invadiram a área, descaso total e absurdo. Os PCDS coitados foram carregados pelo pessoal, gente pisoteada. Mas depois conferiram e tiraram quem não era, mas agora tá uma confusão porque cedeu aqui um pouco."

Tá um caos nesse show da Lady Gaga. Chegamos às 5h, mais tarde tiraram as grades, pisotearam a gnt, invadiram a área PCD e o chão cedeu. Agora querem tirar todo mundo daqui de cima pra ajustar, e jogar os PCD no meio da muvuca e confusão. Tá absurdo de ridículo! pic.twitter.com/4GFzLw33wL -- dalila¹ GAGACABANA (@scarlyevans) May 3, 2025

Várias pessoas! Os PCDS coitados foram CARREGADOS pelo pessoal, gente pisoteada . Mas depois conferiram e tiraram quem não era, mas agora tá uma confusão pq cedeu aqui um pouco -- Lis QUER O VIP DA LADY GAGA (@liswasbtw) May 3, 2025

Splash entrou em contato com a organização do show e a Prefeitura do Rio de Janeiro para colher posicionamento. Tão logo haja resposta, a nota será atualizada.

Show de Lady Gaga

Show de Lady Gaga será transmitido pela Globo na TV aberta. O espetáculo também irá ao ar na TV fechada pelo Multishow e no streaming do Globoplay.

Gaga deverá subir ao palco às 21h45. A transmissão começa às 21h15 com o "esquenta" no Multishow e no Globoplay, e após a novela "Vale Tudo", na Globo.

Lady Gaga fará um mega show nas areias de Copacabana como parte do evento Todo Mundo no Rio. O evento começou ano passado com show de Madonna e deve se tornar praxe no Rio de Janeiro como forma de atrair turistas para a cidade.

Prefeitura do Rio espera um público superior a 1,5 milhão de pessoas para ver Lady Gaga. A apresentação de Madonna levou cerca de 1,6 milhão de fãs para Copacabana.