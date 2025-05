Famosos na área VIP e cardápio: detalhes do show de Lady Gaga em Copacabana

O show de Lady Gaga em Copacabana promete reunir celebridades como Bruna Marquezine, Juliette e Maisa em uma área VIP com cardápio assinado por chef e inspirado no livro do pai da cantora.

O que aconteceu

Carol Sampaio, responsável por parte da lista de famosos que estarão na área VIP do show, contou sobre o processo. "O segredo de cada lista não é apenas um match com a marca e o cliente contratante. No caso desse evento específico, os convidados precisam ter a cara dessa cidade. Que tenham um match com a cidade maravilhosa, que é o nosso Rio de Janeiro. Mostrando o que sabemos fazer de melhor", disse a promoter à coluna de Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo.

Entre os famosos que estão presentes no evento, há nomes como Ingrid Guimarães, Mônica Martelli, Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Camila Queiroz, Klebber Toledo, Blogueirinha, Maisa e Jade Picon. Há ainda outros nomes como Gkay, Juliette e Bruna Marquezine.

Cardápio

São cerca de 7.200 convidados, que serão recebidos com um cardápio preparado pela chef Margareth Rocha. Ele é inspirado pelo livro de Joe Germanotta, pai de Lady Gaga. Segundo O Globo, o cardápio vai incluir saladas, pizzas e carnes grelhadas. A equipe responsável é a mesma que cuidou do buffet do show de Madonna, em 2024.

Entre as opções, os convidados terão lentilha com cebola caramelizada, pães rústicos, arroz de costelinha e massas diversas. A inspiração é do livro "Joanne Trattoria Cookbook: Classic Recipes and Scenes from an Italian American Restaurant" (Livro de Culinária Joanne Trattoria: Receitas Clássicas e Cenas de um Restaurante Italiano-Americano, em tradução livre).