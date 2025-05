'Garota do Momento': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 5/5 a 10/5

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 5 de maio

Clarice revela a Beto e Beatriz que foi Juliano quem tirou a vida de Valéria. Beatriz convence Clarice a deixar a mansão dos Alencar. Beto se casa com Bia no hospital. Ronaldo conhece Camila. Clarice agradece o apoio de Gregório na recuperação de sua memória. Jacira convida Alfonso para ir a sua casa. Clarice afirma a Zélia que se mudará para a pensão de Iolanda. Celeste sofre com o preconceito das amigas ao descobrirem sua gravidez. Alfonso se encanta com Teresa. Juliano descobre que Bia se mudará para a casa de Beto.

Terça-feira, 6 de maio

Juliano impede Clarice de deixar a mansão e a amordaça. Beatriz tem um mau pressentimento com sua mãe. Maristela decide internar Clarice com a ajuda de Pimenta. Beatriz pede ajuda a Beto e Basílio para descobrir o que houve com sua mãe. Raimundo desconfia de Camila. Alfredo sente ciúmes de Alfonso. Bia se muda para a casa de Beto. Pimenta dopa Clarice.

Quarta-feira, 7 de maio

Beatriz e Basílio invadem a mansão à procura de Clarice. Zélia garante a Teresa que descobrirá o paradeiro de Clarice. Maristela se irrita quando Bia garante que ficará na casa de Beto. Astrid confronta Zélia sobre a permanência de Celeste na Magnifique. Lígia defende Celeste de Zélia. Beatriz e Teresa pedem ajuda a Gregório para resgatar Clarice. Lígia conhece Camila. Bia se entristece com o comportamento de Beto. Gregório manipula Pimenta e entra no quarto de Clarice.

Quinta-feira, 8 de maio

Gregório pede que Clarice tenha paciência para deixar a clínica. Celeste teme ir à escola e sofrer retaliações. Maristela tenta disfarçar para Miranda a presença e Basílio em sua casa. Beatriz, Beto, Gregório e Teresa pensam em como resgatar Clarice. Alfredo tenta descobrir os pontos fracos de Alfonso. Zélia tenta vender as joias de Clarice. Basílio arma para que a sociedade saiba detalhes de seu casamento com Maristela. Eugênia e Bia defendem Celeste dos ataques das amigas. Juliano e Maristela descobrem que Geraldo está vivo. Gregório consegue infiltrar Beatriz na clínica psiquiátrica onde Clarice está internada.

Sexta-feira, 9 de maio

Beatriz engana Pimenta e invade o quarto de Clarice. Maristela faz uma aliança com Geraldo. Maristela se desespera ao ser rechaçada por suas amigas. Camila afirma a Ronaldo que deseja apenas se divertir. Raimundo propõe que Celeste e Edu se casem em cerimônia religiosa. Geraldo desaparece. Jacira pede que Alfonso se afaste de Teresa. Bia sente ciúmes de Ronaldo com Camila. Beatriz prepara-se para tirar Clarice da clínica psiquiátrica.

Sábado, 10 de maio

Gregório consegue tirar Clarice da clínica. Maristela ameaça Miranda e suas demais amigas da alta sociedade. Bia arma contra Camila, por ciúmes de Ronaldo. Alfonso confessa a Alfredo que é seu irmão. Na casa de Teresa, Clarice se preocupa com a situação de Beatriz. Basílio e Beto preparam-se para resgatar Beatriz da clínica. Vera e Lígia arrumam Celeste para seu casamento com Edu. Nelson observa de longe a cerimônia de Edu e Celeste. Juliano procura Clarice.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.