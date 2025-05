Chope a R$ 18, pizza a R$25: quanto custa comer e beber no Festival Nômade?

O Festival Nômade deu a largada hoje na 6ª edição, com Ney Matogrosso e Alcione entre os artistas principais, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Mas, quanto custa para se alimentar no festival de música? O TOCA conferiu as opções para comer e beber no local.

Hambúrguer de faláfel (R$ 45) e batata frita (R$ 22) Imagem: Bruna Gavioli/UOL

Alimentação

A fatia da pizza de pepperoni: R$ 25 Imagem: Bruna Gavioli/UOL

Com opções para todos os gostos, o público pode consumir kebabs, sanduíches, cuscuz, pizza, hambúrgueres e espetinhos. Os preços variam entre R$ 16 a R$ 51.

Os públicos vegano e vegetariano têm um cardápio específico com hambúrguer de faláfel, cuzcuz, espeto, empanadas e batatas fritas. Neste caso, os quitutes custam entre R$ 9 e R$ 42.

Vai um docinho aí?

Para os "formigas", o Nômade oferece crepes, empanadas, churros e tapiocas, tudo entre R$ 8 e R$ 30.

Tá com sede

Chope: R$ 18

Cerveja lata: R$ 14

Suco: R$ 10

Refrigerante: R$ 12

Energético: R$ 14

Drinks: de R$ 18 a R$ 65

Também há distribuição gratuita de água para o público.

Como funciona?

Ao chegar no local, o público recebe um cartão recarregável, cuja ativação custa R$ 7. Aceita pix, cartão de débito, crédito ou dinheiro. Para quem vai curtir os dois dias de shows é possível aproveitar o mesmo cartão.