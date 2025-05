Ebony abre Festival Nômade com show explosivo e discurso afiado

Sob o sol intenso do início da tarde paulistana, a rapper Ebony transformou o palco do Festival Nômade em um território próprio. Às 13h, quando o público ainda chegava ao local, ela subiu ao palco determinada a incendiar o Villa Lobos — e conseguiu.

O público fiel que a assistia cantou junto todas as músicas do setlist. O flow de Ebony é veloz e suas letras são tão afiadas quanto explícitas. Ela não tem medo de falar de sexo e prazer de forma literal, que é o que caracteriza a personalidade forte de sua música.

Nascida em Queimados, na baixada fluminense, Ebony ganhou destaque no cenário do rap e do trap e tem dois álbuns lançados. O terceiro, como anunciou durante o show, está a caminho e se chamará "km2". Com inúmeras participações, inclusive com produtora LARINHX, os hits de Ebony são pra lá de despachados. Como "Pensamentos intrusivos", em que canta "eu amo garotos feios, fazem de tudo por mim". Essa, aliás, é uma das poucas letras dela que é possível citar respeitando a censura da página.

Ebony no Festival Nômade, em São Paulo Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Acompanhada de quatro dançarinas, a cantora mostrou um ótimo domínio de palco. As coreografias são imprescindíveis para manter a temperatura da apresentação. Além de muita sensualidade, elas apresentam movimentos fortes, com muita técnica, que completam a narrativa do show.

E, por mais que o som convoque o público a dançar o tempo todo, o que acontece é que, na verdade, é difícil desgrudar o olho da performance.

No telão, frases políticas reforçavam o discurso: liberdade feminina, "Palestina livre" e outras mensagens diretas ocuparam o cenário.

Conhecida por polêmicas — como as trocas de farpas com a também rapper Slipmammi —, Ebony também não poupa críticas à cena. Em "Espero que entendam", uma das faixas mais aguardadas do show e escolhida para o encerramento, ela dispara contra diversos nomes da nova geração do rap. A plateia, em coro, selou o final apoteótico.

Se tivesse sido escalada para um horário mais tarde, Ebony certamente teria causado alvoroço entre o grande público do Nômade.