'Axé vai ficar vivo pra sempre', diz Daniela Mercury em estreia no Nômade

A cantora baiana Daniela Mercury traz a axé music para a estreia no palco da 6ª edição do Festival Nômade neste sábado (3), no Parque Villa-Lobos.

Em entrevista a Toca, ela falou sobre o papel que exerce na valorização da música brasileira.

"Eu sou uma artista que criei uma identidade dentro do gênero e criei parte do que ele é junto com outros artistas", disse Daniela. "Mas acho que o axé vai ficar vivo para sempre, principalmente, com a multiplicação dos carnavais no Brasil."

Daniela destacou ainda que o diferencial e sucesso do ritmo é resultado dos temas nas canções. "São músicas com muitos temas distintos que não se restringem apenas ao universo de Carnaval. Falam da cidade, do povo e o que é o Brasil".