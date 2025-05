Corte na perna e diamante no dedo: o que vi em 15 minutos com Lady Gaga

Lady Gaga, 39, não é perfumada, nem fedida: tem um cheiro absolutamente neutro.

Se você, leitor, for uma pessoa sem ídolos, talvez estranhe a minha decisão de começar o texto com essa informação aparentemente banal. Caso seja fã de alguém, no entanto, vai entender que essa é a primeira coisa que todo little monster me pergunta quando conto a história do dia em que entrevistei a cantora.

É uma curiosidade perfeitamente compreensível. Lady Gaga é uma figura quase mitológica —se acha exagero, pergunte às dezenas de milhares de pessoas que deram um jeito de estar em Copacabana, no Rio, neste fim de semana para talvez nem enxergá-la, mas simplesmente ter a experiência de estar no mesmo ambiente que a diva.

Ela e seu trabalho representam valores, histórias de vida e emoções. O que mais queremos de alguém assim é justamente o banal: um sinal de humanidade, qualquer que seja. E foi exatamente o que recebi.

Era setembro de 2024 e estava em Los Angeles a convite da Warner Bros. Pictures para falar com o elenco de "Coringa: Delírio a Dois", que chegaria aos cinemas dali a algumas semanas. Fazia calor, mas eu estava confortável no ar-condicionado do hotel onde aconteceriam as entrevistas.

Era meu segundo dia na cidade onde tudo parece um cenário de filme, o que, ao mesmo tempo, me fascinava e me dava saudade dos tais sinais de humanidade.

Primeiro, fiz entrevistas de 15 minutos com o protagonista Joaquin Phoenix e com o diretor Todd Philips, ambas em torno de uma grande mesa redonda numa sala não tão grande assim. Éramos quatro jornalistas de diferentes partes do mundo e tudo estava dando certo, ainda que com algumas excentricidades.

Funcionava assim: quem estava sentado ao lado do entrevistado começava a fazer sua pergunta, e íamos seguindo a ordem da mesa. Uma das entrevistas foi em sentido anti-horário, a outra em horário.

Nas duas conversas, conseguimos improvisar uma harmonia e fazer as perguntas de modo que ninguém atrapalhasse o tempo do outro. Faltavam 15 minutos para a chegada de Lady Gaga. Nesse período, testei aproximadamente 50 vezes o gravador do celular, que seria responsável pelo meu único registro daqueles encontros em que câmeras estavam expressamente proibidas.

Enquanto eu me preocupava com a tecnologia, a produção do filme lidava com outros problemas: primeiro, uma assessora muito educada veio avisar que um pequeno atraso em algum ponto do dia causara uma bola de neve itinerária, e Gaga atrasaria alguns minutos.

Depois, um pouco menos educada, ela voltou para acrescentar novas cadeiras à mesa —e foi assim que descobrimos que, em vez de 20 minutos com quatro jornalistas, a entrevista duraria 15 minutos dividida entre dez jornalistas.

Ali, percebi que a bola de neve teria suas vítimas: se Gaga gostasse de divagar nas respostas como Joaquin Phoenix, alguém certamente sairia dali sem conseguir fazer perguntas. Vi a assessora definir qual das cadeiras seria a da entrevistada, e decidi fazer uma aposta: corri para me sentar ao lado direito dela, no assento mais próximo da porta.

Na melhor das hipóteses, adotaríamos o sentido anti-horário e eu seria a primeira a perguntar. Na pior, seria o sentido contrário e eu sairia dali sem respostas, mas sabendo a sensação de me sentar ao lado de Lady Gaga por 15 minutos.

Fotos com Lady Gaga foram expressamente proibidas, mas foi nesta cadeira que ela se sentou Imagem: Luiza Missi-20.set.2024/UOL

Logo descobrimos que a assessora muito educada havia tomado suas liberdades com a definição de "alguns minutos" —o atraso foi de uma hora, suficiente para eu começar a me preparar para a possibilidade de cancelarem a entrevista.

A preocupação só passou quando outro assessor entrou na sala e colocou uma xícara fumegante diante do assento que seria da cantora. Não sei se era café ou chá, mas para mim foi calmante.

Agora, chega a hora de revelar: não sou uma grande fã da cantora. Gosto muito de algumas músicas e admiro sua defesa intransigente da população LGBTQIA+, mas sua obra não tocou a minha vida como tocou a das pessoas que a aguardam em Copacabana neste exato momento.

Além disso, depois de alguns anos entrevistando celebridades, gosto de pensar que consigo conter o deslumbramento na presença de um famoso. Tudo isso foi por água abaixo quando Lady Gaga entrou na sala e brincou com o número de jornalistas espremidos ao redor da mesa: "Que aconchegante!"

A primeira coisa que reparei foi a sua estatura. Racionalmente, eu sabia que ela tem apenas 1,55 m de altura. O salto de suas botas tinha pelo menos 20 centímetros e, hoje, percebo que ela devia estar mais alta que eu. No entanto, quando ela olhou para mim e deu "Bom dia", o único pensamento que passou na minha cabeça foi: como é possível que Lady Gaga, essa figura mitológica, seja tão pequenininha?!

Ela se sentou com uma postura de professora substituta descolada: pernas abertas e cotovelos apoiados nos joelhos. A entrevista começou em sentido horário —nunca fui muito boa de aposta, mesmo. Enquanto uma jornalista japonesa perguntava o que diferencia a Harley Quinn dela das outras, a minha atenção se dividiu entre o relógio do celular e a estrela ao meu lado.

Lady Gaga e Joaquin Phoenix em 'Coringa: Delírio a Dois' Imagem: Reprodução/YouTube

O tempo todo, fiz contas mentais para adivinhar se daria tempo de fazer uma pergunta. Para a minha alegria, Lady Gaga é excelente em dar respostas concisas e completas. Eu diria que é uma consequência de ser famosa há mais de 15 anos, se não tivesse acabado de presenciar a linha de pensamento caótica de Joaquin Phoenix, com décadas de experiência em Hollywood.

Às vezes, no entanto, algum jornalista ousava fazer uma segunda pergunta —atitude quase criminosa nessas situações. Gaga se continha na réplica, mas esses segundos preciosos me deixavam incerta novamente.

Posso não ser boa de aposta, mas me garanto no multitasking: enquanto fazia as contas, também me esforçava para guardar cada detalhe daquela cena. Gaga estava com os cabelos platinados presos num coque e cobertos por um combo de chapéu e mini véu de tule preto. De perto, no entanto, eu conseguia ver as raízes escuras nascendo, assim como a covinha na ponta do famoso nariz da cantora.

Dava para enxergar o contorno das lentes de contato em seus olhos, e na canela um pequeno machucado de gilete. Na mão esquerda, vi o enorme diamante de sua aliança de noivado com o empresário Michael Polansky.

Enquanto absorvia esses sinais de humanidade, prestava atenção nas perguntas de cada um. Com tantos veículos e países diferentes, os temas também variavam: houve perguntas sobre música, maquiagem, super-heróis.

Nas respostas, no entanto, havia uma constante: o orgulho que ela sentia do trabalho cumprido. Hoje, sabendo do fracasso de "Coringa: Delírio a Dois", pode ser difícil acreditar, mas naquele momento Gaga deixava claro o carinho que sentia pelo filme e por sua personagem.

Imagem: Divulgação

Quando o relógio chegou nos temidos 15 minutos, ela ainda terminava a resposta para o colega sentado ao meu lado. Vi a assessora se aproximando e comecei a reunir o fôlego para ser inconveniente com ela (justo ela, a educada) e pedir só mais uma resposta. Se conseguisse, ótimo. Se não, já estava planejando o texto que escreveria com o material que tinha.

No fim, não precisei sacar a inconveniência: a assessora avisou que só tínhamos tempo para mais uma pergunta. "Ufa!", brinquei, fazendo Lady Gaga sorrir —uma frase que ainda não acredito que consigo falar.

Ouvindo as outras perguntas e respostas, percebi que ela tinha mais a dizer sobre a dinâmica de poder entre o Coringa de Joaquin Phoenix e sua Arlequina. A personagem tem, ao mesmo tempo, a vulnerabilidade de uma fã e o controle de uma chefe. Por isso, mudei a pergunta que havia planejado e a questionei sobre essas contradições da personagem.

Como quem conversa com uma amiga no sofá de casa, ouvi a sua resposta, a maior prova de humanidade de todas: "Às vezes, a vida não faz sentido. Quando estamos produzindo algo, temos o impulso de forçar sentido em tudo: 'Um mais um é sempre dois'. Mas nós, seres humanos, erramos o tempo todo. Somos contradições ambulantes, dizemos uma coisa e fazemos o contrário. É quem somos".