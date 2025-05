Com preços elevados, fãs fazem bate e volta para show de Lady Gaga no Rio

Colaboração para Splash, no Rio

Com os preços de passagens e hospedagens elevados para o show de Lady Gaga, hoje, no Rio de Janeiro, fãs da artista norte-americana optaram por fazer um bate e volta para não perder o espetáculo nas areias de Copacabana e economizar ao mesmo tempo.

O que aconteceu

Os little monsters, como são chamados os seguidores da cantora, recorreram a empresas focadas no nicho de turismo por temporada ou passeios com estadias mais curtas para fugir das companhias aéreas. Reportagem buscou os preços de passagens nesta semana para o Rio de Janeiro partindo de São Paulo. Em média, os valores apenas de ida estavam em torno de R$ 800.

Para o show de Lady Gaga, as empresas que realizam esse tipo de transporte fizeram o trajeto de ônibus até o Rio na madrugada para chegar à cidade maravilhosa na parte da manhã ou início da tarde. O comprador pode desfrutar o dia como quiser, mas o retorno à cidade de origem é feito logo após o término do show em Copacabana.

Rafael Valério optou por um bate e volta para o show de Gaga Imagem: Reprodução

Fator preço é o principal atrativo que leva os fãs a aderirem o serviço. "Optei por viajar de excursão por considerar um meio de transporte mais barato para ir ao show de Lady Gaga. O valor é mais acessível que uma passagem de avião e para quem quer apenas fazer um bate e volta na cidade, acaba que compensa muito mais financeiramente ir de excursão", diz o vendedor Rafael Valério, 24.

Ele saiu de São Paulo para o Rio por volta das 7h de hoje e garante não se arrepender da escolha. "Acredito que o maior benefício que as excursões podem oferecer é o valor justo por uma viagem que, por mais que seja um pouco mais demorada, ainda, sim, entrega uma qualidade de transporte tão boa quanto você viajar de avião e dá para aproveitar o show, que é o meu foco."

Uma viagem bate e volta de São Paulo ao Rio custa entre R$ 276 e R$ 450, a depender do pacote. O consultor de tecnologia Juliano Silva, 31, optou pelo pacote mais caro porque garante direito a hospedagem em um hotel no Rio, além de algumas horas de estadia a mais na cidade para fazer turismo. "Escolhi a modalidade porque é mais cômodo. Você paga um valor e aproveita mais o destino, com mais conforto e não precisa só necessariamente ver o show e voltar na sequência para sua cidade."

Yan Souza já está acostumado a fazer excursão de bate e volta para shows em outras cidades Imagem: Reprodução

O atendente de telemarketing Yan Souza, 24, de São José de Campos, no interior de São Paulo, já está adaptado a fazer excursões para aproveitar shows em outras cidades. Por esse motivo, ele não pensou duas vezes em fazer um bate e volta ao Rio só para curtir a apresentação de Gaga e retornar na sequência.

Já faço esse tipo de excursão há dois anos e é bem mais em conta. Bancar hospedagens, mais passagem de avião, além de alimentação, ficaria caríssimo. Yan Souza

Show atrai fãs de todo o país

Desde que a Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou o show de Lady Gaga nas areias de Copacabana, a busca por passagens e hospedagens ao Rio teve aumento significativo no período marcado para a apresentação. Com a alta demanda, mesmo em uma época de baixa temporada, os preços aumentaram bastante, principalmente em hotéis e passagens aéreas.

Fãs recorreram a plataformas de hospedagens, como Airbnb e Booking, que têm os preços mais em conta, para estadia no Rio, mas foram surpreendidos com cancelamentos inesperados. Anfitriões, de olho em preços mais lucrativos, cancelaram reservas de forma unilateral e passaram a ofertar a mesma hospedagem por até o dobro do valor. As plataformas dizem punir esse tipo de comportamento, enquanto o Procon-RJ afirmou monitorar essa prática abusiva, que pode acarretar punições às empresas.

Lady Gaga se apresenta neste sábado em Copacabana. A artista deverá se apresentar para um público de 1,6 milhão de pessoas, naquele que deverá ser o maior show de sua carreira.