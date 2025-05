Casamento de Isis Valverde teve decoração inspirada em vilarejos europeus

Isis Valverde se casou com o empresário Marcus Buaiz na tarde de hoje em Jarinu, no interior de São Paulo. A arquitetura do local e a decoração escolhida pelo casal foram inspirados em vilarejos europeus, segundo a assessoria do casal.

Detalhes da festa

O vestido de Isis foi feito sob medida por Vivienne Westwood. O modelo Nova Bagatelle, da coleção Vive La Bagatelle, foi desfilado em 1997. Já o terno do noivo, da marca Boss, foi trazido da Alemanha pela marca especialmente para a ocasião.

O amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser.

Isis Valverde parafraseou Mário Quintana na cerimônia

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casam no interior de SP Imagem: Pedro Fonseca/Divulgação

Entre os convidados estavam nomes como Sophie Charlotte, Márcio Garcia e Aécio Neves. Eles foram orientados pelos noivos a usarem tons suaves e cores pastéis. As cores preto e vermelho deviam ser evitadas, assim como saltos finos.

Os noivos também pediram que os convidados não usassem seus celulares durante a cerimônia. A ideia era "garantir a privacidade de todos". Caso o pedido não seja suficiente, eles também instalaram uma torre que bloqueia o sinal do celular na área em que o casamento será celebrado.

Entre vários famosos, os atores Thaila Ayala e Renato Goes foram padrinhos do casal, e o cantor Silva fez um show especial com música dedicada aos noivos. Na pista, a animação ficou por conta do amigo e DJ, Felipe Mar.