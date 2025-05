Cantor sertanejo sofre traumatismo craniano após acidente em rodovia no MS

O cantor Hugo, que forma dupla sertaneja com Raphael, sofreu um traumatismo craniano na última quinta-feira após um acidente de carro em Dourados (MS).

O que aconteceu

Além do traumatismo craniano, cantor sofreu dois edemas, um corte na cabeça e diversos hematomas. "Fiz tomografia e, graças a Deus, nenhuma lesão foi interna", disse o músico ao confirmar as informações em conversa com Splash. Hugo permaneceu em observação, e voltou para casa na tarde de ontem.

Ele tentou ultrapassar um veículo em rodovia após se apresentar com Raphael em Dourados. "Ao invés de ir para o acostamento, o outro carro simplesmente virou no meio da rodovia. Não viu o retrovisor e acabou batendo em nosso veículo", comentou Hugo sobre o acidente.

Cantor estava acompanhado do irmão e de um amigo. O segundo sofreu um deslocamento de clavícula, mas também se recuperou rapidamente após o acidente e retornou para casa.

Hugo compartilhou imagens do próprio rosto após sofrer acidente. "Meus olhos estão uma beleza, muito inchados. Precisei cancelar alguns shows, mas, entre os males, esse é o menor", completou o músico.

Hugo, da dupla com Raphael, sofreu acidente em Mato Grosso do Sul Imagem: Arquivo Pessoal

Raphael, dupla de Hugo, também compartilhou vídeo para tranquilizar fãs. "A gente queria agradecer primeiramente a Deus, a todos que mandaram mensagem aqui para a gente, preocupados com o Hugo, com nossa dupla."

Splash entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul. A reportagem será atualizada caso se manifestem com novos detalhes sobre o acidente.