Bumbum de fora e risco de prisão: as loucuras dos fãs por vips da Lady Gaga

Faltando algumas horas para o show de Lady Gaga começar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, alguns fãs ainda se desdobravam para conseguir acesso à extensa área vip montada diante do palco e reservada a convidados e influenciadores.

Meses na peleja

Uma fã da cantora afirma que tenta desde fevereiro uma oportunidade de entrar na área exclusiva e quase foi presa nessa busca. "Desde fevereiro na peleja, quase fui presa na porta de um banco por gravar um vídeo", afirmou Jade Luciano, 47, para Splash, se referindo a um banco patrocinador do megashow.

"Através do meu filho sou uma 'little monster' (nome dado aos fãs de Lady Gaga) e estou na missão de conseguir um vip", afirmou ela. Com o filho e mais um amigo, ela levava uma plaquinha pelas areias da praia de Copacabana pedindo a oportunidade de entrar no VIP.

O cantor independente David Negrão, 34, também pedia uma oportunidade do espaço vip para ver a cantora norte-americana. "Lady Gaga me faz sentir livre. Tentei vê-la de pertinho e não consegui. Quero muito esse vip? Somos muito fãs, há mais de 10 anos, e respiramos Gaga, porém, fomos totalmente excluídos".

Ele saiu de Campinas e viajou ao Rio com Jade e o filho dela, João Vitor, 24, apenas para ver o show. "Sou de Campinas, primeira vez no Rio, primeira vez em um show. Ela [Lady Gaga] me inspirou em tudo, me inspirou na minha roupa", disse ele, que optou por um look com o bumbum de fora para chamar a atenção.