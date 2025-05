Brunna celebra 8 anos com Ludmilla se declara à esposa: 'Infinito'

Brunna Gonçalves, 33, se declarou à sua esposa, Ludmilla, em publicação feita hoje nas redes sociais.

O que aconteceu

A dançarina publicou uma montagem de fotos ao lado da esposa e celebrou. "8 anos de muitos que estão por vir junto do amor da minha vida. Muito orgulho da nossa história e da família linda que estamos formando. Te amo do tamanho do infinito."

Brunna está à espera de Zuri, primeira filha do casal. A gravidez foi anunciada em novembro de 2024.

Ludmilla e Brunna fazem mistério sobre a previsão de nascimento do bebê. A gravidez foi anunciada em novembro de 2024, então espera-se que o bebê nasça no meio deste ano.

A bebê se chamará Zuri, nome de origem africana. Segundo a assessoria da artista, o nome vem da língua suaíli, e tem a "essência de uma mulher forte, suave e encantadora", além de carregar "a combinação perfeita de beleza, força e doçura".