'Perda irreparável': Filha põe Nana Caymmi entre as maiores vozes do século

Stella Teresa, 62, afirmou que sua mãe, Nana Caymmi, foi uma das maiores cantoras do Brasil. A avaliação foi feita, hoje, apenas um dia depois da morte da artista, após nove meses de internação.

Stella tem doutorado em música e contou ter feito um levantamento da discografia da mãe, encontrando mais de 60 álbuns lançados. "Considero ela uma das dez melhores cantoras do século 20. E, sem dúvida, uma das cinco da segunda metade do século 20. É uma perda irreparável", afirmou no velório da mãe.

Nana Caymmi regravava sucessos esquecidos da era do rádio e também ouvia tudo o que compositores desconhecidos lhe mandavam. Stella enumerou algumas das obras da mãe que estão entre suas favoritas. São elas: "Saudade", "Dora", "Sábado em Copacabana" e "Resposta ao Tempo".

Meu avô [Dorival Caymmi] dizia: quer saber o que é o sucesso? É ver o povo na rua cantando. E 'Resposta ao Tempo' foi isso para ela. Foi um presente. Uma música extraordinária que fala do tempo.

Stella Teresa

Nomes como Teresa Cristina, Duda Beat, Elba Ramalho e Gilberto Gil —com quem Nana foi casada por dois anos— estiveram no velório. Gil se despediu da ex-companheira com um beijo na testa, já Elba Ramalho, amiga de longa data, colocou um terço em sua mão.

O corpo da cantora deixou o Theatro Municipal em direção ao Cemitério São João Batista, em Botafogo, onde aconteceu o enterro. No trajeto, foi acompanhado de aplausos do público que aguardava do lado de fora com gritos de "Viva Nana!".