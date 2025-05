Sem popularidade e sem publis, Pipocas do BBB 25 são dispensados da Globo

Os Pipocas do BBB 25 estão em contagem regressiva para um novo passo em suas carreiras pós-reality, mas por um motivo nada agradável: a maior parte do elenco de anônimos perderá seu vínculo de agenciamento artístico e comercial com a Globo na próxima semana. Sem popularidade e sem despertar o interesse de marcas relevantes para ações comerciais, eles deixarão de ser "globais" a partir da próxima quinta-feira, dia 8 de maio.

Splash teve acesso ao contrato de um dos Pipocas da atual edição e conversou com outros brothers sob a condição de anonimato, e as pessoas ouvidas afirmaram que o vínculo com a emissora se encerra na mesma data. E alguns não veem a hora disso acontecer.

Como a Globo passou a gerenciar a vida comercial e artística dos brothers desde o ano passado por meio da agência VIU Hub, oportunidades de trabalhos publicitários passaram a ser aprovadas exclusivamente pela emissora. O problema, para muitos, é que a tabela de preços intimida empresas de médio ou pequeno porte interessadas em investir na contratação dos ex-BBBs. E isso os impede de ganhar dinheiro com a fama conquistada no programa.

Outro fator que barrou as negociações para eventuais publis é a exclusividade comercial que a Globo oferece aos patrocinadores do reality show em seus respectivos ramos de atuação. Na prática, isso significa que, se uma montadora de automóveis como a Fiat ou Renault se interessarem na contratação de um Pipoca para uma ação de merchandising, o negócio não terá andamento, porque a patrocinadora desta edição foi a Chevrolet.

Nos ramos da alimentação, beleza, higiene, moda e vestuário, eletrodomésticos, construção, bebidas alcoólicas, telefonia móvel, casas de apostas, entre outros, a Globo vendeu cotas de patrocínio e restringiu drasticamente os campos de possibilidades para os ex-BBBs fazerem publis.

A decisão da Globo em determinar o fim do contrato para 8 de maio se deu após uma enxurrada de reclamações dos Pipocas do BBB 24, que manifestaram publicamente suas dificuldades financeiras com ganhos em publicidades por conta do vínculo com a emissora, que estava previsto para acabar apenas em julho do ano passado.

Muitos haviam largado seus empregos para entrar no reality e se viram sem fonte de renda após a eliminação. Eles acreditavam que o dinheiro entraria facilmente após a saída do programa por meio de publis, mas o agenciamento da Globo travou os planos —e fez alguns brothers contraírem dívidas. Em meio às reclamações, a emissora antecipou o distrato para 21 de maio.

Por mais que o vínculo esteja perto do fim, a emissora pretende manter em seu casting alguns nomes, mas outros serão dispensados e perderão o vínculo de exclusividade.

Splash apurou que na lista dos possíveis nomes que ficarão livres para o mercado estão Arleane Marques, Camilla Maia, Edy Simões, Gabriel Yoshimoto, João Gabriel Siqueira Castro, Maike Allan, Marcelo Prata, Raissa Simões, Thamiris Maia e Vilma Nascimento. Nenhum deles conseguiu fechar trabalhos por meio da VIU Hub.

Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne Barbosa, e Mateus Pires já eram agenciados por outras empresas antes de entrarem no reality show, portanto estão sem vínculos comerciais desde que saíram do BBB 25.

A Globo foi procurada para comentar sobre o desligamento dos Pipocas, mas até a publicação deste texto não nos trouxe um posicionamento. Atualizaremos caso a emissora decida se manifestar.