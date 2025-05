Russell Brand chega a tribunal para depor sobre acusações de estupro

O ator e comediante britânico Russell Brand, 49, chegou ao Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, Grã-Bretanha, na manhã de hoje, segundo informações da Reuters. Ele é acusado de estupro, agressões sexuais e atentado ao pudor.

O que aconteceu

As acusações contra Brand se referem a delitos que teriam acontecido entre 1999 e 2005. A polícia de Londres abriu uma investigação na ocasião depois que o Sunday Times e a emissora Channel 4 revelaram as acusações de quatro mulheres contra o ator, uma relacionada a estupro e as outras a agressões sexuais e abuso psicológico.

Brand foi acusado pelo estupro de uma mulher em 1999 em Bournemouth, na costa sul da Inglaterra, enquanto os outros crimes teriam acontecido em Westminster, no centro de Londres, em 2001, 2004 e 2005. O ator foi interrogado pela polícia em novembro de 2023, e nega as acusações.

Brand se tornou popular no Reino Unido por apresentar uma versão do reality show Big Brother. Também estrelou vários filmes de comédia, como "O Pior Trabalho do Mundo", ao lado do ator Jonah Hill, e a adaptação do musical "Rock of Ages: O Filme".

Ele também foi noivo de Katy Perry e se tornou um influencer "anti-sistema". É casado desde 2017 com Laura Brand, com quem tem três filhos.