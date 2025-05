Rubinho volta, tenta salvar Raquel, mas falha miseravelmente em 'Vale Tudo'

No capítulo desta sexta-feira (2) em "Vale Tudo" (Globo), após terem uma discussão sobre o jantar de Ivan com a família Roitman, Raquel e o namorado decidem abrir a suposta mala de Rubinho.

A descoberta sobre o conteúdo da mala vai causar grande reboliço na trama das 21h. Os dois verão o objeto cheio de dólares e um debate moral se iniciará.

Se o remake copiar a versão original, Raquel não se apossará do dinheiro. Ivan, porém, crescerá o olho na grana.

Ivan (Renato Góes) e Raquel (Taís Araújo) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Heleninha avisa a Afonso que Celina a convenceu de participar do jantar. Ivan elogia os quadros de Heleninha. Fátima manda para Odete uma matéria com foto de Solange. Raquel comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança do interesse de Odete em Ivan. Gervásio segue Fátima. Heleninha transparece a Celina que gostou de Ivan.

Solange conta a Fátima e a Sardinha como foi o jantar com Odete. Solange e Sardinha estranham quando Gervásio aparece procurando por Fátima. Raquel pergunta a Ivan por que ele mentiu para ela.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.