Raquel cai para trás ao descobrir segredo da mala trocada em 'Vale Tudo'

No capítulo de sábado (3), da novela "Vale Tudo" (Globo), Fátima pensa em seguir Gervásio para achar a mala com os dólares, e observa Marco Aurélio conversando com o detetive.

Renato deixa claro a Leila que ela foi escolhida por Sardinha, diante da preocupação da funcionária de não perder o emprego. Odete e Martin se desentendem.

Odete comunica a Marco Aurélio que colocará Ivan como encarregado dos projetos culturais que Heleninha escolherá para a TCA financiar. Luciano alerta Ivan sobre as intenções de Odete.

Ivan fica constrangido ao entrar no restaurante com Heleninha e se deparar com Leila e Renato. Raquel e Ivan se surpreendem com o conteúdo da mala.