Namorado bonitão de Odete, ator é português e tem cenas quentes na Netflix

Em "Vale Tudo", Odete Roitman (Debora Bloch) apareceu em cenas quentes ao lado do namorado bonitão, Martin. O responsável por dar vida ao personagem é o ator português Ângelo Rodriguez, que já teve outras experiências audiovisuais no Brasil.

Quem é o galã português

Natural do Porto, Ângelo Rodriguez tem 37 anos, vive em Lisboa e é um rosto conhecido da TV portuguesa. Foi protagonista de "Morangos com Açúcar 5" (2007), espécie de "Malhação" produzida pela TVI.

Também foi protagonista de novelas do horário nobre da TVI e da SIC, as maiores emissoras do país. Entre os destaques estão "Laços de Sangue" (2010), uma coprodução da Globo com a SIC, que levou o Emmy de melhor novela, e "Papel Principal" (2023).