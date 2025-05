Príncipe Harry quer se reconciliar com realeza, mas não está falando com rei Charles

LONDRES (Reuters) - O príncipe Harry disse nesta sexta-feira que deseja se reconciliar com a família real britânica, mas que seu pai, o rei Charles, não falaria com ele por causa de uma disputa sobre sua segurança e que ele não sabia quanto tempo o monarca, que tem câncer, viveria.

Horas depois de perder uma batalha judicial com o governo britânico sobre sua proteção policial, Harry deu uma entrevista emocionada à BBC, na qual disse que não achava que conseguiria trazer sua família de volta ao Reino Unido.

"Eu adoraria me reconciliar com minha família", disse Harry. "A vida é preciosa. Não sei quanto tempo meu pai ainda tem. Ele não quer falar comigo por causa dessa questão de segurança, mas seria bom me reconciliar."

Harry se afastou dos deveres reais em março de 2020 e se mudou para a Califórnia com sua esposa norte-americana Meghan.

Desde então, ambos têm criticado muito a realeza e o príncipe mal consegue falar com seu pai ou seu irmão mais velho, herdeiro do trono, o príncipe William.

Nesse meio tempo, o Palácio de Buckingham revelou que Charles foi diagnosticado com uma forma não especificada de câncer, embora os assessores tenham se mostrado otimistas quanto ao progresso de seu tratamento.

Não houve nenhum comentário imediato do Palácio de Buckingham sobre a entrevista do príncipe.

Os comentários de Harry foram feitos depois que ele tentou, sem sucesso, anular uma decisão do Home Office -- o ministério responsável pelo policiamento -- que em 2020 decidiu que ele não receberia automaticamente proteção policial pessoal no Reino Unido.

O príncipe disse à BBC que estava "bastante abatido com a decisão", acrescentando: "Achamos que seria do nosso jeito".

Harry, que já havia afirmado anteriormente que a instituição real o havia sacrificado para proteger outros membros seniores, disse que acreditava que a decisão sobre sua segurança havia sido tomada para exercer controle sobre ele.

"Já descreveram a mim, depois que as pessoas souberam dos fatos, que se trata de uma armação do establishment à moda antiga. E é isso que parece", disse ele.

(Reportagem de Michael Holden, Muvija M, David Milliken e Sam Tobin)