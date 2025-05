Príncipe Harry perde briga judicial com governo britânico sobre proteção policial

LONDRES (Reuters) - O príncipe Harry foi derrotado nesta sexta-feira em sua contestação legal sobre mudanças em acordos de segurança feitas pelo governo britânico após sua decisão de se afastar dos deveres da realeza com a esposa norte-americana Meghan.

Harry, filho mais novo do rei Charles, tentava anular uma decisão do Home Office -- ministério responsável pelo policiamento -- que decidiu em fevereiro de 2020 que ele não receberia automaticamente segurança policial pessoal enquanto estivesse no Reino Unido.

No ano passado, a Alta Corte de Londres determinou que a decisão era legal e essa decisão foi mantida por três juízes da Corte de Apelação que disseram que, embora Harry tenha se sentido prejudicado, isso não representou um erro de direito na decisão.

O juiz Geoffrey Vos afirmou que o advogado de Harry havia apresentado "argumentos poderosos e comoventes" sobre o impacto da decisão em sua segurança.

"Ficou claro que o duque de Sussex se sentiu maltratado pelo sistema, mas concluo -- tendo estudado os detalhes da extensa documentação -- que não poderia dizer que o sentimento de queixa do duque se traduziu em um argumento legal para a contestação da decisão", disse ele ao tribunal.

Harry, de 40 anos, que agora vive na Califórnia com Meghan e seus dois filhos, participou pessoalmente de dois dias de audiências em abril, quando seu advogado disse ao tribunal que ele havia sido vítima de um tratamento diferente, injustificado e inferior.

(Reportagem de Michael Holden e Sam Tobin)