Power Couple 7: Ana e Antony perdem DR falsa e estão na próxima votação

Ana Paula e Antony perderam a primeira DR do Power Couple 2025 (Record), que foi falsa. Eles receberam apenas 27,47% dos votos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A DR foi formada no programa ao vivo de hoje. A votação foi relâmpago e aberta ainda no programa.

Foram indicados para a disputa Ana Paula e Antony, Giovanna e Diego e Talira e Rafa Pessina.

Ana Paula e Antony perderam e foram os menos votados na DR, com 27,47%. Com isso, eles estão diretamente na 2ª DR do programa, que será formada na próxima semana, e não poderão participar das provas da semana.