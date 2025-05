Vilania e reviravoltas cercam segredo de família em nova novela das nove

Sophie Charlotte, 36, e Barbara Reis, 35, confirmaram para Splash que estarão em "Três Graças", próxima novela das nove da Globo, que estreia em outubro no lugar do remake de "Vale Tudo".

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A trama de Aguinaldo Silva promete envolver o público com um segredo passado entre três gerações de mulheres da mesma família, todas marcadas pela maternidade precoce.

Durante a festa de comemoração dos 60 anos da emissora, as atrizes comentaram, com entusiasmo, os primeiros detalhes da produção. Sophie será Gerluce, uma das protagonistas. "Fiquei muito feliz com essa oportunidade de viver Gerluce. Ainda não comecei a trabalhar, mas é uma alegria, porque vai estrear neste ano de celebração de 60 anos."

Essa será a segunda parceria de Sophie com Aguinaldo Silva. A primeira foi em "Fina Estampa" (2011), quando ela interpretou Maria Amália, filha da protagonista Griselda, vivida por Lilia Cabral.

Barbara Reis, por sua vez, fará sua estreia em uma trama de Aguinaldo. Ela dará vida a Helena, uma mulher determinada, que enfrenta a dor de não conseguir engravidar. "Está confirmadíssimo! Na próxima novela das nove, 'Três Graças', como Helena, uma personagem que quer ter filhos e não consegue. Ela é uma mulher de muita fibra, de muitos quereres e desejos. Ela vai encontrar tudo que ela quer. Vamos ver se ela consegue."

Com Sophie, Barbara e Dira Paes no elenco principal, "Três Graças" acompanhará a trajetória de uma avó, uma mãe e uma neta, todas engravidando ainda na adolescência. Segundo informações do jornal O Globo, Grazi Massafera deve interpretar a vilã da história —papel que promete movimentar as relações já tensas entre as personagens.

Com drama familiar, reviravoltas e uma dose de vilania, "Três Graças" promete ser um dos grandes destaques da teledramaturgia da Globo.