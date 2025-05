Nana Caymmi é velada no Rio de Janeiro

Acontece hoje no Rio de Janeiro o velório da cantora Nana Caymmi, que morreu ontem aos 84 anos.

Despedida será no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O velório acontece entre as 8h30 e as 12h.

O enterro está marcado para as 14h. O sepultamento acontecerá no Cemitério São João Batista, em Botafogo.

Dori Caymmi no velório da irmã, Nana Imagem: Roberto Filho/Brazil News

André Gonçalves no velório de Nana Caymmi Imagem: AgNews

Danilo Caymmi no velório da irmã, Nana Caymmi Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Alice Caymmi no velório da tia, Nana Imagem: Roberto Filho/Brazil News

Nana passou nove meses internada. À época, o hospital informou que ela precisaria fazer ajustes no marcapasso. A artista já havia sido hospitalizada por dores no tórax, chegou a receber alta mas precisou retornar ao hospital horas depois.

Durante o período em que esteve internada, Nana sofreu uma "overdose de opioides", segundo o jornal O Globo. Ela também passou por cateterismo e traqueostomia após quadro de arritmia cardíaca. Danilo Caymmi, irmão da cantora, confirmou a morte nas redes sociais.

Herdeira de uma casa musical

Nana Caymmi construiu carreira bem-sucedida na MPB Imagem: Divulgação

Nana Caymmi nasceu em abril de 1941. Filha do compositor Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris, ela seguiu os passos da família e construiu uma das carreiras mais bem-sucedidas da música popular brasileira.

Primeiro trabalho foi em 1960, quando gravou "Acalanto", para um LP do pai. A música foi composta por Dori para ser uma canção de ninar à filha. No mesmo ano, ela assinou com a TV Tupi e passou a se apresentar no programa "Sucessos Musicais". A artista também se apresentou ao lado do irmão Dori no programa "A Canção de Nana".

Da estreia ao disco 'Nana, Tom, Vinícius'

Primeiro trabalho de Nana foi em 1960, quando gravou "Acalanto", para um LP do pai Imagem: Ricardo Borges/Folhapress

Cantora gravou o primeiro disco, intitulado "Nana", em 1963. No ano seguinte, ela participou do álbum "Caymmi visita Tom e leva seus filhos Nana, Dori e Danilo". O projeto se transformou em um clássico da MPB.

Venceu a fase nacional do 1º Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro, com a música "Saveiros" (Dori Caymmi e Nelson Motta). Em entrevista ao documentário "Noites de Festival", a artista falou sobre as vaias que recebeu na ocasião.

Foi até um aprendizado, porque eu fui vaiada em São Paulo [também]. Eu não tinha dinheiro, e isso me dava uma fortuna nessa época. Eu sabia que não era a Nana que estavam vaiando. Ninguém me conhecia. Quem me conhecia era a Maysa e os músicos.

Nana Caymmi

Ela gravou mais de 25 álbuns ao longo da carreira, a exemplo de "Renascer" (1976), "Mudança dos Ventos" (1980), "A Noite do Meu Bem" (1994), "Resposta ao Tempo" (1998), "Para Caymmi: de Nana, Dori e Danilo" (2004), "Sem Poupar Coração" (2009) e "Nana, Tom, Vinicius" (2020).

Nana foi indicada ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira com o disco "Nana Caymmi Canta Tito Madi", em 2019. Dois anos depois, a artista recebeu uma nova indicação para a mesma premiação, mas na categoria Álbum do Ano com o projeto "Nana, Tom, Vinícius".