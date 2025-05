Gaga no RJ: megaoperação maior que de Madonna terá 'cinturão de segurança'

O governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou na segunda-feira (28) um esquema especial de segurança para o show da Lady Gaga, na praia de Copacabana, que deve acontecer no próximo sábado (03). Mais de 1 milhão de pessoas são esperadas para o evento.

Mais de cinco mil agentes

Esquema conta com mais policiamento que o show da Madonna. Mais de 5.300 mil agentes foram designados para garantir a segurança de 1,6 milhão de pessoas esperadas para o evento — entre eles estão 3.300 policiais militares e 1.500 mil policiais civis. No show da Madonna, no ano passado, foram mobilizados 4.700 agentes.

Serão 70 viaturas e 78 torres de observação. O CICC Móvel (Centro Integrado de Comando e Controle) também estará posicionado na Praça do Lido, com dois drones de reconhecimento facial, além de 12 câmeras extras de reconhecimento facial na Avenida Nossa Senhora de Copacabana.

O evento vai contar ainda com agentes especializados em prevenir furtos e roubos, como no Carnaval. Serão 48 motopatrulhas e grupos de policiais especializados em patrulhamento de multidão. As ações ficam por conta do Recom (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões), que vai implementar o GPM-RECOM (Grupamento de Patrulhamento em Multidão). Os PMs também realizarão policiamento na faixa de areia com cinco tendas de apoio.

Além de Copacabana, o policiamento também será reforçado no Aterro do Flamengo, Terminal Gentileza, Terreirão e Central do Brasil. As principais vias de acesso à Copacabana vão contar com pontos de bloqueio e revista. Segundo a PM, o túnel Coelho Cintra, que liga os bairros de Botafogo e Copacabana, terá um ponto de interceptação.

No metrô, haverá revista com detectores de metal. Ação ocorre nas estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo. Além disso, os agentes farão o chamado "cinturão de segurança" do Leme até Copacabana, com 18 pontos de bloqueio e revista com reconhecimento facial nas ruas de acesso à praia.

Itens proibidos poderão ser descartados. São eles:

Garrafas de vidro;

Objetos e/ou substâncias inflamáveis;

Facas e canivetes -- ou qualquer objeto perfurocortante;

Armamentos.

Delegacias, como a DECRADI (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância), reforçam o evento. DEAT (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo), DAIRJ (Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro) e DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) das zonas Sul e Oeste também apoiam esquema.

Primeiros socorros

Com 400 agentes, Corpo de Bombeiros vai agir em três frentes: terrestre, aérea e marítima. Serão três unidades operacionais para emergências relacionadas ao show.

Ao todo, 12 postos de guarda-vidas estarão ativos antes, durante e após o evento. Também serão designadas aeronaves, ambulâncias, viaturas de pronto emprego e resposta, quadriciclos, motos aquáticas, barcos infláveis, lanchas, viaturas de busca e salvamento, além de veículos para combate a incêndios — incluindo escadas mecânicas com alcance de mais de 40 metros.

Gaga já está no Brasil

Após quase 10 anos da mensagem "Brasil, estou devastada" ao cancelar seu show no Rock in Rio de 2017, Lady Gaga já chegou para o evento. A cantora desembarcou no Rio na madrugada de terça-feira (29).

Lady Gaga subirá ao palco por volta das 21h30 do sábado. O show da artista será transmitido pela Globo, Multishow e Globoplay.

Pabllo Vittar fará a abertura do show com seu projeto de DJ, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Intitulado "Club Vittar", o projeto foi lançado em abril em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Expectativa é que o megaevento movimente R$ 600 milhões. A SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) do Rio de Janeiro e a Riotur (Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro) apostam em receita maior que do evento que trouxe Madonna, que gerou uma movimentação de R$ R$ 469,4 milhões.