Antes de ficar 'devastada', Lady Gaga visitou favela e tomou cerveja em bar

De Splash, no Rio

Essa é a segunda vez que Lady Gaga se apresenta no Rio. Em 2012, quando também se apresentou em São Paulo e em Porto Alegre para apresentar a turnê "Born This Way Ball", a cantora norte-americana aproveitou bastante a capital carioca.

Como foi 1ª passagem da artista pelo Brasil

No Rio, onde fez o seu primeiro show, fãs acamparam na porta do Hotel Copacabana Palace —o que se repete 13 anos depois. Em um dos momentos, a cantora enviou lanches, com batatas fritas e refrigerantes, acompanhados de um bilhete: "Para: meus monstrinhos. De: Gaga".

Lady Gaga também subiu o Morro Cantagalo, em Copacabana, para visitar o Espaço Criança Esperança. A cantora arriscou jogar bola com as crianças da favela, cantou com fãs e posou para fotos. Gaga pediu para fretar dois ônibus para levar moradores da comunidade à apresentação.

Lady Gaga jogou futebol com crianças no Morro do Cantagalo Imagem: Foto Rio News

Lady Gaga distribuiu autógrados durante passagem pelo Morro do Cantagalo Imagem: AgNews/Andre Freitas

No mesmo dia, durante a visita ao morro, Lady Gaga foi flagrada por fotógrafos parando em um boteco para tomar uma cerveja. A mother monster, como é chamada pelos fãs, ainda pegou carona com um mototáxi.

Durante a visita ao morro, Lady Gaga foi flagrada por fotógrafos parando em um bar para tomar uma cerveja. pic.twitter.com/TDKR4PYuYy ? poponze (@poponze) April 27, 2025

Durante sua passagem pelo Brasil, Lady Gaga afirmou que o Rio é seu lugar favorito do mundo —até tatuagem ela fez. "Quero que vocês nunca se esqueçam desse dia, porque esse é o meu lugar favorito em todo o mundo. Eu viajei o mundo inteiro, mas nunca me senti tão feliz como me sinto no Rio."

Lady Gaga fez tatuagem em homenagem ao Rio de Janeiro em 2012 Imagem: Daniele Venturell/Getty Images l Reprodução/X

Durante o show, Gaga chorou ao cantar a faixa "Hair" ao lado de três fãs que foram escolhidos por ela na plateia. A participação de fãs no palco se repetiu na capital gaúcha e na capital paulista.

O show de São Paulo, no entanto, ficaria lembrado por outro momento: um fã atirou um objeto no rosto de Gaga, gerando vaias do público e deixando a cantora assustada por um instante. "Não. Não façam isso. Eu estou bem", comentou.

Os shows não tiveram lotação máxima. Segundo dados divulgados na época, 60 dos 77 mil ingressos foram vendidos em São Paulo; no Rio, metade dos 90 mil ingressos colocados à venda foram adquiridos por fãs —após promoção de compre 2 e pague 1, o que gerou memes nas redes sociais..

"I'm devastated"

Cinco anos depois, Lady Gaga seria headliner do Rock in Rio, mas cancelou o show às vésperas do festival. Ela foi substituída de última hora pelo Maroon 5, que acabou tocando como atração principal em duas noites do evento.

Na época, a justificativa da diva norte-americana para o cancelamento foram problemas de saúde. "Brasil, estou devastada por não poder ir ao Rock in Rio. Eu faria tudo por vocês, mas preciso cuidar do meu corpo agora", tuitou a cantora após cancelar o show. A frase "Brasil, estou devastada" virou meme.

Agora, Lady Gaga promete realizar o maior show de sua carreira nas areias da praia de Copacabana. O show acontece neste sábado, às 21h30, é gratuito e deve receber mais de um milhão de fãs. A apresentação será transmitida pela Globo.