Instável, atriz mirim do SBT passa por exames para confirmar morte cerebral

Millena Brandão, 11, passa por exames ao longo do dia para confirmar uma possível morte cerebral. A informação foi confirmada por Thays Brandão, mãe e representante da artista. Ela também confirmou que a atriz sofreu 12 paradas cardíacas durante todo o período de internação, iniciado na terça-feira (29) na UTI do Hospital Geral do Grajaú, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Quadro da artista é considerado "instável". Em nota oficial divulgada hoje, o hospital detalha que a atriz apresentou uma parada cardiorrespiratória na manhã de hoje, com reversão após as manobras de reanimação.

Médicos identificaram uma massa de cinco centímetros no cérebro da atriz. A equipe médica ainda não confirmou ser um caso de cisto ou tumor. Ela foi levada ao hospital após reclamar de constantes dores de cabeça.

Millena está intubada e sedada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo a mãe, equipe médica tentou uma transferência ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, mas ainda sem sucesso. Não foram dadas informações sobre o tratamento realizado pela atriz no momento.

Vaquinha

A família diz enfrentar dificuldades com transporte e alimentação. "Sou autônoma e o papai dela não está conseguindo trabalhar. Estamos nos dedicando 100% à vida da Millena", escreveu a mãe da atriz no Instagram.

O financiamento coletivo conta com mais de 316 apoiadores e mais de R$ 15,9 mil arrecadados até as 18h30. A meta da vaquinha é chegar a R$ 20 mil. Thays Brandão confirmou que a meta foi ampliada de R$ 10 mil para R$ 100 mil hoje. "Não temos plano de saúde. É para ajudar com as despesas, somos autônomos e não temos renda", explicou a mãe da atriz em contato com Splash. O Hospital Geral do Grajaú é público, administrado pelo Estado de São Paulo.

Millena Brandão tem mais de 150 mil seguidores no Instagram. Ela fez parte do grupo de figurantes da novela "A Infância de Romeu e Julieta", do SBT, e da série "Sintonia", da Netflix. Também participou da produção de peças publicitárias —principalmente de marcas relacionadas à moda.