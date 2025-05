Harry lamenta afastamento dos filhos do Reino Unido após perder segurança

De Splash, no Rio

O príncipe Harry afirmou estar "realmente muito triste" por não poder levar os filhos ao Reino Unido após perder mais uma disputa judicial relacionada à sua segurança no país.

O que aconteceu

O duque de Sussex declarou que não vê possibilidade de retornar com a esposa, Meghan Markle, e os filhos, Archie, 6, e Lilibet, 3. "Não consigo imaginar um mundo em que eu traria minha esposa e meus filhos de volta ao Reino Unido neste momento. E o que eles vão perder é, bem, tudo", disse em entrevista à BBC

A declaração aconteceu horas depois de Harry perder o recurso contra a decisão do governo britânico que retirou sua segurança financiada com recursos públicos. A medida adotada após ele e Meghan deixarem os deveres oficiais da família real e se mudarem para os Estados Unidos.

O príncipe argumentava que a retirada da proteção estatal foi injusta. No entanto, mas a Corte de Apelação considerou que o comitê responsável agiu corretamente ao determinar que a segurança de Harry seja analisada caso a caso em visitas futuras ao país.

Harry também comentou o distanciamento da família real. Ele sugeriu que o pai, o rei Charles, 76, tem condições de resolver a situação. "Há muito controle e poder nas mãos do meu pai. No fim das contas, tudo isso poderia ser resolvido por ele. Não necessariamente intervindo, mas se afastando e permitindo que os especialistas façam o que for necessário".

Ele não quer falar comigo por causa dessa questão da segurança. Mas seria bom uma reconciliação. Príncipe Harry

O diagnóstico de câncer do pai, revelado em fevereiro de 2024, também motiva Harry a querer se reaproximar da família. "A vida é preciosa. Eu não sei quanto tempo mais ele tem... Não faz sentido continuar brigando".