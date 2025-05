GTA VI tem lançamento adiado para 2026

O sexto jogo da série GTA vai demorar mais que o esperado.

Lançamento foi adiado para 26 de maio de 2026. Originalmente, o jogo estava previsto para o outono estadunidense deste ano — o período entre setembro e novembro.

Rockstar Games pediu desculpas aos fãs. "Em todos os jogos que lançamos, a meta sempre foi ultrapassar suas expectativas, e Grand Theft Auto VI não é exceção. Esperamos que vocês entendam que precisamos desse tempo a mais para entregar o nível de qualidade que vocês esperam e merecem", diz comunicado divulgado pela produtora do game.

Fontes internas dizem que o prazo de outono já não era realista há meses. O jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, postou no Bluesky: "Ninguém da Rockstar com quem eu conversei considerava o prazo de outono de 2025 real há muito tempo. Trabalho demais, pouco tempo, e o que parece ser uma intenção real da gerência de evitar sobrecarga".

