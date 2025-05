Gilberto Gil relembra casamento com Nana Caymmi: 'Sempre foi muito intensa'

Em depoimento exclusivo enviado a Splash, Gilberto Gil prestou suas homenagens à ex-esposa Nana Caymmi, que morreu ontem aos 84 anos.

'Tínhamos muito carinho'

Gil relembrou o casamento com a filha de Dorival Caymmi. "A música nos envolvia de uma forma muito intensa. Eu começando o meu trabalho, ela egressa de uma família com uma presença musical extraordinária: o pai, a mãe, os irmãos", contou o cantor, que foi casado com Nana entre 1967 e 1969.

O violão sempre era uma presença muito constante nas nossas vidas, sempre estava ali ao pé da cama. Gilberto Gil sobre casamento com Nana Caymmi

Ressaltou a intensidade de Nana. "Sempre que nos visitávamos, tínhamos muito carinho. Intensidade sempre muito forte, ela sempre foi muito intensa. São lembranças que vão ficar comigo até os meus últimos dias, também, já que os últimos dias dela já se foram", refletiu.

Elogiou o talento musical da ex-esposa. "Musicalmente, não dá nem para falar de Nana. É uma das intérpretes mais extraordinárias que já tivemos no mundo. Um modo tão particular e extraordinário de interpretar as canções, de dizer letras, de decifrar poemas musicais. Enfim, teve a quem puxar, temos a quem seguir", completou o músico.

Nana e Gil não tiveram filhos juntos. O relacionamento chegou ao fim quando ela se viu impedida de acompanhar o músico durante o exílio na Inglaterra devido ao regime militar brasileiro.

Nana deu uma entrevista polêmica ao jornal Folha de S.Paulo, em 2019, quando lançou o álbum "Nana Caymmi Canta Tito Madi". À época, ela disse que estava fazendo uma despedida "sem ir embora", defendeu Jair Bolsonaro e atacou o ex-marido, Gil, e os colegas Chico e Caetano.

Agora vêm dizer que os militares vão tomar conta? Isso é conversa de comunista. Gil, Caetano, Chico Buarque. Tudo chupador de pa* de Lula. Então, vão para Paraná fazer companhia a ele. Eu não me importo.

Opinião forte e potência na voz

Imagem: Divulgação

Apesar de sua presença recente no noticiário brasileiro ecoar mais suas preferências políticas e as brigas que este enviesamento causava entre a classe artística, Nana Caymmi, que morreu nesta quinta (1°), seguirá como uma das maiores vozes da música brasileira. Herdeira mais famosa de um dos clãs mais emblemáticos da música brasileira, ela tinha acabado de completar 84 anos, sendo celebrada por seus irmãos, Danilo e Dori, em suas redes sociais. Este último escreveu que "o mundo é mais bonito com a sua voz".

Não é exagero, afinal, além de filha de um dos maiores nomes da cultura brasileira —o compositor baiano Dorival Caymmi, pilar inconteste de nossa música— e de ter uma mãe cantora, Stella Maris, que lhe servia como régua (tanto artística quanto moral, de quem todos diziam ter herdado o temperamento esquentado e as respostas duras e atravessadas), Nana unia duas tradições que viveu intensamente: a das cantoras de rádio do meio do século passado e a da geração que foi influenciada pela bossa nova que, anos mais tarde, formaria o panteão moderno da música brasileira.

No entanto, sua ascendência artística mais conservadora, originária do rádio, veículo que estabeleceu a carreira do pai, não ficava limitada às referências da era de ouro da música brasileira, quando, entre os anos 1930 e 1950, foram fundadas nossas principais referências musicais. Nascida em uma casa não apenas musical mas em que as referências de arte sempre estiveram presentes, Nana aprendeu a cantar ouvindo baluartes brasileiros do rádio, mas tinha em seu núcleo familiar direto, terreno fértil para expandir seus horizontes musicais. Sempre foi uma cantora popular clássica e nunca aderiu às invenções musicais próprias dos outros músicos de sua geração.