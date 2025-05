Após nova internação, Faustão celebra 'a dádiva de estar vivo', diz esposa

Luciana Cardoso, mulher de Faustão, revelou que o apresentador superou mais uma internação na última semana. Hoje é o aniversário dele, que completa 75 anos.

O que aconteceu

Luciana fez uma homenagem ao marido. "Peço a Deus que você consiga superar tantas dificuldades e que possa viver da maneira mais leve e plena, com a saúde que você vai reconquistar".

Ela contou que o apresentador superou mais uma internação na semana passada. "Hoje pode estar ao lado de sua família, comemorando mais um ano".

A dadiva de estar vivo graças a generosidade de alguém que possibilitou estar junto de sua família por mais tempo. [...] Tenho fé e peço essa benção: você vai conseguir voltar a desfrutar a vida como merece! Luciana Cardoso

A produtora explicou ainda a história da primeira foto do carrossel, em que vivia o primeiro ano do relacionamento com Fausto. "Quando soube que me avô tinha vindo da Itália com 4 anos e nunca mais voltado, você fez questão de presenteá-lo com uma viagem pra conhecer o passado dele e sua origem. Esse é você: uma pessoa forte e ao mesmo tempo extremamente sensível que sempre fez muito por todos os que o cercam".