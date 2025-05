Eunice Baía, a Tainá dos filmes, hoje prefere trabalhar atrás das câmeras

A trilogia de filmes "Tainá", que marcou o início dos anos 2000, está disponível na Netflix. Relembrar os filmes fez muita gente se perguntar: por onde anda a protagonista Eunice Baía?

Nos bastidores

Eunice foi adotada pela produtora Noêmia Duarte após as filmagens. Na época, com oito anos, ela se mudou para São Paulo, enquanto sua família biológica ficou em Barcarena, no Pará, num sítio comprado com o dinheiro que veio dos filmes.

Com o tempo, ela percebeu que não queria mais ser atriz. Eunice gostava de ter feito um dos filmes mais conhecidos de sua geração, mas era uma criança tímida e não quis fazer aulas de teatro.

Eunice Baía, que interpretou Tainá Imagem: Reprodução/Instagram

Foi o trabalho da mãe adotiva que lhe permitiu descobrir sua vocação. "Ela sempre trabalhou com teatro e cinema, mas o que me encantava mesmo era a parte da moda, do figurino", disse Eunice, em entrevista ao jornal O Globo, em 2021.

Ela se formou em design de moda. Após se formar na Faculdade Belas Artes, em São Paulo, abriu sua própria marca de acessórios e roupas, a OKA. Na pandemia, precisou suspender o negócio.

Hoje, trabalha na equipe de figurino do Balé da Cidade. Focado em dança contemporânea, o Balé da Cidade é a companhia de dança do Teatro Municipal de São Paulo.

Aos 34 anos, Eunice é mãe de três filhos. São eles: Antonio, de 12 anos, Aruã, de 2, e Ayara, nascida em junho de 2024.

Eunice interpretou Tainá nos dois primeiros filmes da trilogia. No terceiro, "Tainá - A Origem" (2011), a personagem foi interpretada por Wiranu Tembé.