Dupla de atores tailandeses, Up e Poom querem novos papéis desafiadores

Os atores tailandeses Up Poompat e Poom Phuripan passaram pelo Brasil para um fanmeeting, encontro com fãs, cujo tema principal eram a série que fez o casal ficar conhecido mundialmente: "My Stand-in", obra original do iQIYI, serviço de streaming chinês.

A relação de Joe e Ming é apresentada em uma trama complexa, com relações tóxicas e repletas de altos e baixos. Um dos temas centrais da produção, que foi ao ar no meio de 2024, é a reencarnação de Joe. Após voltar à Terra em outro corpo, ele se envolvendo em uma confusão de sentimentos e crenças.

Em entrevista ao Splash, os atores reiteraram que se sentiram muito felizes pelo desafio de interpretar personagens com tantas camadas. "Quando lemos o roteiro, ainda na forma de rascunho, achamos bem difícil, desafiador. Fizemos muitos workshop para nos preparar", conta Up, que interpreta o complicado Ming.

Workshops são muito comuns em qualquer obra audiovisual, mas nos BLs eles são muitas vezes gravados pois os fãs gostam de acompanhar o processo de criação e nascimento do casal, que muitas vezes está no seu primeiro trabalho juntos, como foi o caso de Up e Poom em "My Stand-in". "O workshop para a série levou entre 2 a 3 meses e foi bastante intenso e importante" complementa Up.

Poom, que interpreta Joe, corrobora a importância dos workshops e conta que as cenas que envolvem "coisas perigosas" acabam sendo mais difíceis que as de grande teor dramático, pois eles já ensaiaram muito e entraram nos seus respectivos personagens. "As cenas mais difíceis para mim foram quando caí na água de moto e quando tive que brincar com fogo", explica o ator.

Ming, personagem de Up, é defendido por fãs apesar de ser um personagem considerado tóxico. "Ming é 'red flag' demais (risos), mas ele foi um presente. Quando li o roteiro pensei: 'UAU'. Isso é desafiador, eu quero muito fazer ele. Sei que é 'red flag', mas okay, foi um desafio. Mesmo que os fãs amem odiar ele (risos) foi graças ao apoio deles que deu certo. Fico grato", conta.

Para os atores, ter atravessado o Globo para encontrar fãs que admiram o trabalho deles é algo muito gratificante que eles jamais vão esquecer. "Estou muito feliz de estar no Brasil. Atravessar o mundo com toda a nossa equipe (da Tailândia), que é um time enorme, e estar aqui é uma grande felicidade", sorri Poom ao falar sobre o apoio dos fãs brasileiros.

Os atores não falam sobre novos projetos, mas tudo indica que eles protagonizarão o drama "Love of Silom", que promete ter uma grande carga dramática, trazendo temas como preconceito e recomeço. Para os atores, não importa o gênero, eles gostam de novos desafios: "Como atores, não importa o tema, é sempre bom fazer algo diferente" diz Up. Poom concorda e complementa: "Quero sempre tentar coisas novas, independente do gênero".