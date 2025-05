'Dona de Mim': Três crianças surgem na trama para serem inimigas de Sofia

No capítulo de sábado (3), da novela "Dona de Mim" (Globo), Leo e Samuel se explicam para Abel.

Filipa implora que Leo continue no trabalho. Leo conversa com Sofia, e as duas fazem um acordo. Davi é hostil com Jaques. Leo chega em casa e se desespera com a nova creche criada por Yara.

Danilo conta para Marlon sobre o novo emprego de Leo. Bárbara sente ciúmes de Marlon. Kami, Leo e Pam, relembram suas histórias com Ryan, Marlon e Danilo. Sofia reclama das amigas que Filipa chama para brincar.

Maria, Aurora e Antônia implicam com Sofia. Leo pede a ajuda de Davi para armar contra as supostas amigas de Sofia. Davi tenta beijar Leo.