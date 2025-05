Com Simple Minds em SP, vocalista brinca que vai a jogo do Corinthians

O Simple Minds retorna ao Brasil no dia 4 de maio para uma apresentação única no Espaço Unimed, em São Paulo.

Com mais de quatro décadas de estrada e hits eternizados nas pistas dos anos 80, nos palcos e até no cinema, a banda escocesa liderada por Jim Kerr promete um show vibrante, com clássicos do repertório e músicas do mais recente álbum, 'Direction of the Heart' (2022).

Em entrevista exclusiva ao TOCA, o vocalista falou sobre o bom momento da banda, suas paixões fora da música — como futebol e hotelaria — e relembrou histórias curiosas envolvendo o Brasil e a Copa do Mundo de 1994.

Mesmo com tantos anos de carreira, Kerr garante que a empolgação de voltar ao país é a mesma de sempre — ou até maior. "Vai ser cheio de energia, me sinto empolgado, jovem. Estamos realmente felizes por voltar", afirma, com entusiasmo, o cantor de 65 anos.

Segundo ele, o Simple Minds está em "ótima forma", vindo de uma sequência intensa de turnês pela Europa e com um setlist especial preparado para a noite paulistana.

O grupo escocês Simple Minds se apresenta em São Paulo Imagem: Divulgacão

Surpresas na setlist

Kerr deixa claro que os fãs podem esperar os grandes clássicos da banda, como 'Don't You (Forget About Me)' e 'Alive and Kicking', mas também momentos inesperados.

Claro que vamos tocar os grandes hits que as pessoas esperam, mas gostamos de contar a história do Simple Minds no palco. E sempre tentamos incluir uma faixa surpresa — mas não me peça pra dizer qual é. Senão deixa de ser surpresa, né?

Álbum na pandemia

Lançado em 2022, o álbum mais recente da banda, 'Direction of the Heart' foi criado em meio às incertezas da pandemia e, segundo Kerr, foi um verdadeiro exercício de resistência artística.

O mundo estava fechado. Não havia contato com banda, produtores, nada como antes. Foi tudo novo, com Zoom, gravações à distância... Mas a música continuou.

Jim Kerr, vocalista do Simple Minds, durante show no Isle Of Wight Festival 2024 Imagem: Mark Holloway/Redferns

Paixão fora dos palcos

Além dos palcos, Jim Kerr tem outras paixões. Uma delas é Villa Angela, hotel boutique que ele mantém na Sicília, Itália. "Se dependesse só de mim, seria um desastre (risos). Felizmente, temos profissionais incríveis tocando tudo."

Mesmo assim, ele se envolve emocionalmente com as experiências dos hóspedes. "Quando alguém diz que teve uma ótima estadia, sinto o mesmo que quando vejo alguém sair feliz de um show."

O músico também contou sobre sua relação com o futebol local, especialmente com um time juvenil que ajudou a patrocinar — com uma exigência peculiar. "Eles jogavam de azul, cor do Rangers — nosso rival em Glasgow. Eu disse: só dou o dinheiro se mudarem para verde e branco. E eles mudaram."

Ida ao jogo do Corinthians?

Jim é um torcedor entusiasmado do Celtic, na Escócia, e diz que sempre que pode assiste a partidas nos países por onde passa em turnê.

"Se tivermos chance, claro que vamos. Já vi o Brasil jogar — estávamos na final da Copa de 94, em Los Angeles! Foi um dia glorioso", disse destacando Romário, craque do Tetra.

Ao saber que o Corinthians jogará em São Paulo um dia antes do show, ele se anima — e brinca: "Maravilha! Se eu for, talvez eles tenham que jogar de verde e branco também."

Influência do cinema

Jim revelou que o cinema europeu teve grande influência na sonoridade do Simple Minds, especialmente nos primeiros anos de banda. "Crescemos vendo cinema. Os filmes de arte europeus foram tão importantes quanto os discos para a gente. Sinto falta de mais produções independentes hoje em dia."

Entre os diretores favoritos, cita Scorsese, Coppola e os italianos. E um filme que ficou marcado: "Adoro Touro Indomável, com o De Niro. Aquele papel dele é incrível."

Quando perguntado se alguma música do Simple Minds combinaria com o longa, ele reflete: "É difícil, porque o filme já tem uma trilha perfeita. É tão preto e branco, dramático... talvez algo do nosso começo. Mas agora que penso bem, temos uma música chamada 'Boys from Brazil', que também é o nome de um filme. A música não estava no filme, mas o título é ótimo."

Serviço:

Simple Minds em São Paulo (SP)

4 de maio de 2024 (sábado)

Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda)

Abertura da casa: 20h

Início do show: 22h

Ingressos à venda em: www.ticket360.com.br

Classificação: 18 anos