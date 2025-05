Após vencer no Grammy, Jota.pê promete surpresa com João Gomes no Nômade

Vendedor de três Grammys Latinos, Jota.pê segue a toada de 2024 com parcerias das mais diversas: tem um fado com a portuguesa Teresinha Landeiro, um pagode com o grupo Benzadeus e uma participação no novo álbum que Vanessa da Mata. Além do projeto "Dominguinho", encontro com João Gomes e Mestrinho que celebra a leveza e a simplicidade dos dias de domingo.

"Eu estou muito feliz e sinto que estou realizando um sonho de fazer música do jeito que eu amo. Comecei o ano cantando com o Jorge Drexler e com a Sílvia Pérez Cruz lá no Uruguai. Compus uma música com a Vanessa da Mata que vai estar no disco dela agora", celebrou o cantor e compositor durante um bate-papo com o TOCA.

Jota.pê se apresenta no Nômade Festival 2025 Imagem: Tais Valença

Estreia no Nômade

No sábado (03), Jota.pê faz a sua estreia no festival Nômade, que acontece no fim de semana no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. "É a primeira vez que eu vou tocar no festival com o meu show solo, em São Paulo. Estou muito animado".

Sobre o repertório, o músico destacou o hit que não pode faltar no show de sábado e ainda deu um spoiler ao TOCA sobre a participação de João Gomes. "Vai ter 'Beija-Flor', que está nesse projeto com o Dominguinho, com o João Gomes e com o Mestrinho. Essa música tem que estar no repertório, a galera está ouvindo muito. Pode ser até que tenhamos alguma surpresa no dia do show."

Parceria com João Gomes

Jota.pê, João Gomes e Mestrinho se uniram e lançaram 'Dominguinho', em abril. Gravado em Olinda, o projeto musical foi feito para ouvir com calma, e foi gravado durante um encontro de amigos em um domingo.

"A gente chegou lá, sem ensaiar, para tocar cinco músicas. E aí, gravamos doze. A gente só sentou e fez o que a gente ama fazer", disse o músico sobre o processo de criação do álbum.

No repertório, "Dominguinho" traz 12 faixas, entre elas o medley "Mete um Block Nele / Ela Tem" e uma releitura de "Pontes Indestrutíveis", do Charlie Brown Jr. O álbum já soma mais de 1 milhão de plays no Spotify.

Em 2024, Jota.pê fez a sua estreia no Grammy e levou para casa os gramofones dourados pelo disco de estreia solo, ?Se Meu Peito Fosse Mundo", além do prêmio de Melhor Canção em Língua Portuguesa com ?Ouro Marrom?. "O Grammy, obviamente, foi a maior conquista da minha vida. É o máximo que um músico pode receber em uma premiação e foram três", finalizou.