'Globo foi injusta' e falta de convite: o pós-festa de 60 anos do canal

A festa em comemoração ao aniversário de 60 anos da Globo continua rendendo: depois do evento, que aconteceu na última segunda-feira, teve gente reclamando de homenagens ou até expondo que não foi convidado.

"Globo foi injusta"

Orlando Morais, marido de Glória Pires, achou que a homenagem da emissora para a atriz foi insuficiente. Ele relatou a frustração por ela ser lembrada por só um de seus personagens.

A Globo foi injusta com você na festa dos 60 anos. Participei dessa parceria linda! Sei que você não vai gostar do post. Não falo aqui como seu amor, como seu marido. Falo como brasileiro. Te amo.

Orlando Morais

Em entrevista para Leo Dias, Orlando explicou as críticas e disse que Gloria não concorda com ele. "Falamos hoje no celular, e ela está super feliz. Está tudo bem", afirmou.

Ausências sentidas

Questionado sobre sua ausência na festa, Boni, ex-diretor da Globo, disse não ter sido convidado. "Acho que essas festas são mais dedicadas às pessoas do vídeo —não era a história da TV, era um aniversário. Bastidores não precisam comemorar, a não ser que fosse um documentário", disse em entrevista à Veja Rio.

Nem eu, nem o Walter Clark ou o Joe Wallach (outros grandes executivos da empresa) precisaríamos estar. Mas tentaram contar um pouco da história também. O Armando (Nogueira) e o Daniel (Filho) também não foram mencionados. Não me incomoda. O que importa é que eu fiz.

Boni à Veja Rio

Boni foi um dos criadores do "padrão Globo de qualidade". Ele trabalhou na emissora por 31 anos, 21 deles como diretor-executivo, até deixar o canal em 1997.

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni Imagem: Divulgação RedeTV

Quem também não foi na festa foi o cantor Leonardo. A ausência foi notada já que outros sertanejos do grupo Amigos estavam na celebração.

Surgiram especulações de que o músico não foi ao evento por uma reportagem do Fantástico do ano passado. A revista eletrônica noticiou a inclusão do artista na lista do trabalho escravo, e isso o teria incomodado.

No entanto, Poliana Rocha, mulher de Leonardo, explicou por que ele faltou à festa. Segundo ela, o cantor "teve dois compromissos imprescindíveis neste dia, já marcados há um bom tempo, que não teria a mínima possibilidade de desmarcar".