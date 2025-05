Abel flagra casal inusitado em momento íntimo em 'Dona de Mim'

Nesta sexta-feira (2), em "Dona de Mim" (Globo), Samuel se impressiona quando Sofia atende a uma ordem de Leo. Sapeca, Sofia prende Leo e Samuel no banheiro e os dois ficam sem reação.

Ainda presa com o filho do patrão, Leo conta um pouco de sua história para o rapaz. Horas depois, Abel flagra Leo e Samuel dormindo abraçados no banheiro.

Leo (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Alan é atingido por um tiro, mas salva o refém do bandido. Marlon vai com Alan para o hospital e se emociona ao ver seu mestre chorar.Davi e Ayla se incomodam com a proximidade entre Jaques e Filipa.

Marlon vê policiais abordando jovens na rua e se lembra de quando decidiu entrar para a polícia.Bárbara ajuda Marlon a abrir a academia de Alan.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.