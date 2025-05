Zélia cai para trás ao encontrar morto-vivo em 'Garota do Momento'

No capítulo de sexta-feira (2), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beto insiste para se casar com Beatriz.

Beto desabafa com Ulisses. Maristela confronta Zélia. Teresa leva Clarice a uma sessão de hipnose. Zélia se revolta contra Basílio.

Fred aprova as fotos de Beto para sua campanha. Beto toma uma decisão e pede o apoio de Raimundo. Anita e Jacira estreiam seu novo programa.

Maristela ameaça Clarice, após descobrir que foi Arlete quem costurou o vestido de noiva de Bia. Beto desfaz seu noivado com Bia. Zélia encontra Geraldo.