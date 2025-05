Verstappen aguarda nascimento do primeiro filho e é liberado de compromissos em Miami

Por Alan Baldwin

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen foi dispensado dos compromissos de mídia agendados para o Grande Prêmio de Miami nesta quinta-feira, enquanto o piloto da Red Bull aguardava o nascimento de seu primeiro filho.

A parceira do piloto de 27 anos é Kelly Piquet, filha do tricampeão mundial brasileiro Nelson Piquet, e já tem uma filha de um relacionamento anterior com o ex-piloto russo de F1 Daniil Kvyat.

Um porta-voz da equipe disse que está tudo bem e que Verstappen "estará presente na pista amanhã para o fim de semana da corrida".

A sexta-feira conta com uma única sessão de treinos antes da classificação para a corrida sprint, que terá 100 km e será seguida pela classificação regular no sábado, antes da corrida de domingo nos arredores do Hard Rock Stadium.

O piloto holandês está em terceiro lugar na classificação geral após cinco corridas, 12 pontos atrás do líder do campeonato, Oscar Piastri, da McLaren.