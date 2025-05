'Thunderbolts*' é a busca da Marvel por seus novos Vingadores

Mesmo o fã mais radical dos filmes baseados em gibis da Marvel reconhece que os Vingadores, o grupo dos heróis mais badalados da editora, já deu o que tinha que dar nas telas. O estúdio também sabe disso, e a busca por sucessores ganha mais um capítulo nos cinemas.

Chega às telas "Thunderbolts*", com super-heróis do segundo time da Marvel nos quadrinhos. Mas isso parece não ser um problema para os filmes, porque outros personagens não tão famosos conseguiram muito sucesso nas telas, como "Guardiões da Galáxia" e "Deadpool".

Enquanto os Vingadores são, digamos, "certinhos", os Thunderbolts representam quase uma escória de HQ. São anti-heróis, de caráter duvidoso e passado sombrio. Separadamente, são coadjuvantes nos filmes "Viúva Negra" e "Capitão América: O Soldado Invernal".

É divertido, mas convencional. O grande diferencial é mesmo a presença cintilante de Florence Pugh como Yelena Belova, a heroína russa que rouba todas as cenas.

"Thunderbolts*", 2025

Direção Jake Schreier

Elenco Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour

Classificação 14 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Uma ficção cientifica retrô com muito rock na trilha

Um filme de sci-fi criativo e rodado em preto e branco, para parecer antigo. Na Inglaterra de 1941, duas jovens filhas de um cientista criam uma máquina que acessa transmissões de rádio e TV do futuro.

Elas passam então a informar os próximos passos dos nazistas para o exército britânico, que vira o jogo na Segunda Guerra. Tudo isso com muito rock, porque as meninas descobrem David Bowie e outros nomes do pop, ficando alucinadas.

"A Máquina do Tempo", 2022

Direção Andrew Legge

Elenco Emma Appleton, Stefanie Martini

Classificação 14 anos

Onde AppleTV, Amazon Video

Está na hora de começar a gostar de Mikey Madison

É bom ver "Anora" no streaming. Já deu tempo para os brasileiros deixarem de odiar Mikey Madison por ela ter levado o Oscar que gostariam de ver nas mãos de Fernanda Torres.

A jovem atriz é o principal trunfo desse filme que mostra a fúria de uma família russa rica e barra-pesada ao descobrir que, de sopetão, seu filho se casou com uma prostituta nova-iorquina. É uma comédia romântica, mas que não funcionaria sem Mikey, que atrai todas as atenções.

"Anora", 2024

Direção Sean Baker

Elenco Mikey Madison, Paul Weissman, Mark Eydelshteyn

Classificação 16 anos

Onde ClaroTV+, AppleTV, Amazon

O QUE ESTÁ BOMBANDO

Um angustiante sequestro sem pistas

"A Garota Roubada" fez furor nas livrarias há quatro anos. Autora de 14 romances, a britânica radicada nos Estados Unidos Tess Stimson acertou a mão nessa história que mostra como poucas o desespero de uma mãe.

Pelo sucesso do livro, muita gente esperava que a adaptação da Disney trouxesse mais investimento e grandes nomes no elenco. Não é o que acontece com essa minissérie de cinco episódios, mas é impossível não reconhecer que Denise Gough, que também está na recém-lançada segunda temporada de "Andor", entrega uma interpretação vigorosa.

Ela é Elisa Blix, que, mesmo temerosa, deixa a filha passar a noite na casa de sua nova melhor amiga. Na manhã seguinte, Elisa e o marido vão buscar a filha, mas encontram apenas uma faxineira que explica a eles que o imóvel está vazio há muito tempo, à espera de novos moradores.

É difícil não grudar na TV diante de uma história que começa dessa forma brutal. Não é à toa que já está entre as mais vistas da plataforma.

"A Garora Roubada", 2025

Criação April Blair

Elenco Denise Gough, Holliday Grainger, Jim Sturgees

Classificação 16 anos

Onde Disney+ (Trailer)

FIQUE DE OLHO

Franceses adoram ambientar livros, filmes e séries dentro de uma cozinha. "Carême", que tem seus episódios lançados semanalmente, começa muito bem a narrativa da ascensão do pobretão Antoine Carême na elite da gastronomia numa França politicamente conturbada.

A principal sacada da série é fazer com que o protagonista se relacione com figuras verídicas, até mesmo com o imperador Napoleão, e o roteiro consegue fazer isso de forma bem inteligente.



"Carême", 2025

Criação Ian Kelly

Elenco Benjamin Voisin, Lyna Khoudri, Jérémie Renier

Classificação 14 anos

Onde - AppleTV+

PARA MARATONAR

"Awkward" pode ser traduzido para o português como "inábil" ou "incapaz". E é gíria adolescente para depreciar um colega. Daí o título da série que mostra o que acontece com Jenna Hamilton, 15, depois que as pessoas confundem um acidente com tentativa de suicídio.

Produzida pela MTV, essa série esperta teve cinco temporadas agora disponíveis. É incrível como a muito engraçada Ashley Rickards não conseguiu seguir carreira.

"Awkward", 2011-2016

Criação Lauren Ingerich

Elenco Ashley Rickards, Beau Mirhoff, Jillian Rose Reed

Classificação 12 anos

Onde Paramount+

CLÁSSICO É SEMPRE CLÁSSICO...

Por que assistir a 'Chinatown'?

Em 1974, o diretor polonês Roman Polanski já tinha levado ao público suas visões muito pessoais do terror, com "O Bebê de Rosemary", e da comédia, em "A Dança dos Vampiros". Então ele decidiu mostrar o que poderia fazer no gênero dos filmes noir, baseados nos livros policiais dos anos 1940 que reuniam detetives cínicos e mulheres fatais.

Isso se concretizou em "Chinatown". Jack Nicholson, que vinha da revelação em "Sem Destino" e no ano seguinte iria se consagrar com o Oscar por "Um Estranho no Ninho", ficou com o papel do detetive particular J.J. Gittes.

Ele é contratado por uma ricaça (Faye Dunawy) para desmascarar o marido adúltero. Uma trama bem corriqueira nos romances noir, mas Polanski muda o rumo. Mantém as inúmeras reviravoltas que o gênero sempre apresentou, mas joga o detetive numa complicada teia de trapaças de políticos corruptos.

Apesar do enredo nada simples, o filme vai fisgando o espectador, que fica tão confuso quanto Gittes. Literalmente, um clássico.

"Chinatown", 1974

Direção Roman Polanski

Elenco Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston

Classificação 12 anos

Onde AppleTV, Amazon Video (Trailer)