'Sou a primeira dupla que se separa e dá certo', diz Simone Mendes

A cantora Simone Mendes vive um momento de brilho intenso na carreira solo e mostra seu amadurecimento como artista, que não apenas se manteve relevante, como se reinventou com força total no projeto ao vivo "Cantando Sua História 2", gravado na Arena Amazônia.

Conhecida por se conectar com o público através de letras emotivas e melodias que transitam com naturalidade entre a sofrência e a potência vocal, Simone Mendes seria o Roberto Carlos na versão sertanejo e feminina da atualidade?

"Roberto Carlos é o Rei né", brincou Simone Mendes, em entrevista exclusiva com o TOCA. "É muito especial quando escutam a sua música e as pessoas identificam: 'essa é a voz da Simone'. Então, eu acho que encontrei o meu caminho e, no meu mundo, eu encontrei a minha majestade", celebrou a cantora.

Simone relembrou a trajetória de sucesso com a sua irmã Simaria, o medo de seguir adiante e a importância do atual momento que vive.

Era uma dupla de milhões e milhões de streams, cachê alto, shows, agenda lotada. Foi uma separação no auge da carreira e quando isso acontece, o medo bate à porta. Sou a primeira dupla que se separa e dá certo.

Simone Mendes na Festa do Peão de Barretos, em 2024 Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

No topo

Simone Mendes é a única mulher a liderar atualmente o Top 10 do Spotify Brasil. Ela ocupa o 5º lugar na parada diária com a música "Me Larga Ou Me Ama (Ao Vivo)". Além de ser a única mulher na lista, ela também é a única artista solo mulher entre as dez mais ouvidas do país.

Questionada sobre o fato de ser uma das cantoras mais ouvidas do país, Simone deixou claro que tem "os pés no chão" sobre o assunto.

"Sucesso não é algo que tira os meus pés do chão. É muito bom que as pessoas digam isso e não eu."

Cheia de planos para 2025, Simone contou que tem feat novo no pedaço: Na noite de quarta-feira (30), foi a vez da parceria com o grupo Menos é Mais, a música "P de Pecado?.

"A música, com certeza, tem a ver sempre com a história de alguém. O pagode e o sertanejo fazem uma junção aleatória e linda", brincou Simone.

Simone ainda deu spoiler ao TOCA e revelou o seu desejo em realizar um feat com a dupla Jorge e Mateus. "Chegou uma música pra mim que eu não vejo outra pessoa cantar e eu fecho o olho e penso no Jorge cantando", finalizou.