'Sexo é vida': Por que diretor quer que mães vejam filme de Ney Matogrosso

Ney Matogrosso, 83, é conhecido por não esconder nada e não ter vergonha de se expor. Um filme sobre sua vida não poderia ser diferente. "Homem com H", cinebiografia que chega hoje aos cinemas, mostra, sem filtro, detalhes da vida do cantor: carreira, paixões e aventuras.

Em entrevista a Splash, o diretor Esmir Filho, 42, e o ator Jesuíta Barbosa, 33, —que dá vida a Ney— falaram sobre as cenas de sexo explícito que marcam a narrativa —e por que acreditam que o público deveria levar as mães para assistir.

"Sexo é pulsão, é vida"

Com cenas íntimas que vão desde a descoberta sexual até o afeto em meio à doença, o longa aborda a sexualidade de Ney Matogrosso sem pudor. "O Ney mesmo dizia, nos anos 1970, que gostaria que seu público fosse 'um ser enorme para trepar' com ele. Quisemos ser francos em relação ao sexo ali", explicou Esmir.

São cenas que contam a história. A primeira vez do Ney, o turbilhão sexual, o encontro com Cazuza, o cuidado no banho com o Marco (companheiro de Ney). Sexo em filme não é só exposição --é narrativa.

Esmir Filho

Sobre a possível reação de espectadores conservadores, Esmir foi enfático. "Vamos levar nossas mães! É natural do Ney falar sobre a sexualidade, falar sobre a sensualidade, sobre o erotismo. Ele é pulsão erótica pura!"

Ney Matogrosso, no entanto, revelou em entrevista coletiva que a própria mãe não poderá assistir ao filme. Beita de Souza Pereira, 103, não tenha condições de assistir a "Homem com H", segundo disse. A saúde tanto física como intelectual dela está seriamente comprometida a esta altura da vida.

"Minha mãe está com 103 anos. Até os 100 ela cuidou do meu sítio, dos nove empregados da fazenda, mas agora não funciona mais", explicou ele. Ney afirma que a mãe muitas vezes já nem sequer o reconhece. "Ela não se mexe mais, não se levanta mais. Tem dias que já não me reconhece. Ela não tem condições de assistir ao filme."

A beleza das cenas íntimas

Questionados sobre o desafio de dirigir e atuar em cenas sexuais, ambos destacaram o cuidado para serem "orgânicas e artísticas". "Começamos com exercícios de olhar, toque, respiração. É criar intimidade, não chegar na hora e fazer", detalhou Esmir.

Para mim, foi muito natural. Estivemos entregues, imbuídos de querer fazer uma cena bonita. Eu acho que sexo é beleza também. Não é só esse lugar de pudor e do que é proibido. O Esmir queria apresentar realmente um quadro bonito. Uma imagem, um movimento interessante.

Jesuíta Barbosa

No longa, Marco é interpretado por Bruno Montaleone, 28, e Cazuza, 27, por Jullio Reis. A Splash, eles descreveram as cenas de sexo como "divertidas". "A questão de intimidade entre a gente foi tranquila. Somos atores super respeitosos, e foi algo que, talvez era para ser no lugar de constrangimento e estranhamento, foi, na verdade, muito leve para mim. A gente conseguiu se divertir", contou Montaleone.

Acho que entendemos que existe, em primeiro lugar, muito respeito com o Jesuíta, com o Bruno, comigo. A gente entendia onde íamos, onde estávamos indo.

Jullio Reis

Jesuíta Barbosa interpretando Ney Matogrosso nas gravações do filme 'Homem com H', de Esmir Filho Imagem: Marina Vancini/Divulgação

A cena da cobra (e o dente engolido)

Entre os momentos que chamam a atenção do público, está uma sequência na qual Ney Matogrosso, interpretado por Jesuíta Barbosa, interage com uma cobra. "Ela se chamava Linda, era dócil. A cena era sobre cuidar do que parece perigoso", contou. A sequência é uma metáfora à chegada do vírus da AIDS e como ele assombrava principalmente a comunidade LGBT dos anos 1980 e 1990.

Já a caracterização rendeu momentos engraçados, como quando Jesuíta engoliu a prótese dentária que usava. "Engoli a prótese do dente durante uma apresentação. A equipe ficou desesperada, mas continuei a cena", riu o ator, que conta ter continuado atuando em uma cena de show.

Esmir Filho também se divertiu, mas conta ter "levado uma bronca" da equipe de caracterização. "Dei uma risada, aí a assistente falou: 'não é engraçado, vai ter que fazer outra'."