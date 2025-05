Comédia com Fernanda Torres e Wagner Moura retorna aos cinemas neste mês

Maio levará de volta aos cinemas duas obras do diretor Jorge Furtado: a comédia "Saneamento Básico, O Filme", de 2007, e o documentário "Ilha das Flores", de 1989.

Relançamento

Ambos os filmes retornam aos cinemas no dia 29 de maio. O relançamento faz parte do projeto Sessão Vitrine Petrobras, que resgata títulos do cinema nacional e os leva a salas comerciais com preços reduzidos.

Pôster exclusivo de 'Saneamento Básico, o Filme', que retorna aos cinemas em 29 de maio Imagem: Divulgação

"Saneamento Básico, O Filme" tem grande elenco. Roteirizado e dirigido por Jorge Furtado, conta com atuações de Fernanda Torres, Wagner Moura, Paulo José, Camila Pitanga, Lázaro Ramos e Bruno Garcia.

Foi um enorme prazer trabalhar com esse grupo de atores brilhantes. A gente se divertiu muito e eu acho que essa essa diversão, este prazer que a gente teve ao fazer o filme, está na tela e por isso o filme é tão divertido. Jorge Furtado

O roteiro é inspirado nas origens do teatro. Na chamada commedia dell'arte, gênero que sustentou o teatro por 300 anos, todas as histórias são contadas por sete ou oito personagens. "Eu escrevi esse roteiro para oito comediantes, e precisava de grandes atores em todos os papéis", conta o diretor.

O filme conta a história de uma pequena cidade com problemas de saneamento. Sem dinheiro para resolver o problema, os moradores encontram uma solução inovadora: se inscrevem num edital do governo federal para a produção de um filme, na intenção de usar essa verba para construir uma fossa.

"Ilha das Flores" mostra a desigualdade no Brasil através da história de um tomate. O curta mostra todo o ciclo de produção: um agricultor vende o vegetal a um mercado, onde é comprado por uma mulher que, depois, vê que ele estragou e o joga no lixo. De lá, o tomate é levado para o aterro Ilha das Flores, onde passa por uma triagem: se for considerado adequado, vira comida de porco. Se for inadequado, é dado a mulheres e crianças pobres para comer.

Foi eleito o melhor curta-metragem brasileiro da história pela Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema). Além disso, está em 13º na lista de 100 melhores filmes brasileiros feita pela mesma instituição.

A Sessão Vitrine Petrobras pretende preservar a memória audiovisual do Brasil. "A preservação do patrimônio audiovisual é fundamental para que as novas gerações possam acessar e se conectar com a rica cinematografia brasileira", diz Débora Butruce, preservadora audiovisual e restauradora responsável por coordenar o projeto.