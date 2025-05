Esqueceram? Bolo de 10 andares em festão de Justus e esposa não foi servido

De Splash, no Rio

Mariana Junqueira, confeiteira responsável pelos dois bolos da renovação de votos de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, disse que os doces não foram cortados nem servidos na cerimônia.

O que aconteceu

Ana Paula e Justus fizeram festão celebrar os dez anos de casamento com direito a bolo com dez andares. Com 1,60 metros, o bolo custou R$ 60 mil, segundo a Globo, mas não foi servido aos convidados.

Questionada sobre o motivo, a confeiteira disse que não sabia explicar por que os bolos não foram servidos. Festão também marcou a comemoração dos 70 anos de Justus.

Não sei porque não foi cortado nem servido. Tinha bolo para servir todo mundo. O bolo da noiva tinha até uma calda a parte para servir junto, que era de baba de moça. Mas confesso que nem sentei a mesa, sentei para comer super rápido, porque queria ver os shows, beber... As atrações todas da festa eram de responsabilidade do Roberto e ele mandou bem. Eu só queria ficar na pista dançando. As bebidas eram boas também. Foi muito bom.

A profissional explicou ainda que foram dois bolos — um para agradar Ana Paula e outro conforme os gostos de Justus. Ela escolheu o sabor de nozes com baba de moça. Já o apresentador elegeu o mesmo sabor de outras festas, o tradicional bolo de bem-casado.

"Na degustação, a Ana amou o bolo de nozes com baba de moça. A Ana falou: 'Não posso desagradar o Roberto'. O que a gente fez? O bolo dele de bem-casado e o bolo da noiva de nozes com baba de moça. Serviu esses bolos? Acho que não, eu não vi.