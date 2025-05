Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 2 a 17/5

Raquel e Ivan decidem abrir a mala de Rubinho. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Sexta-feira, 2 de maio

Heleninha avisa a Afonso que Celina a convenceu de participar do jantar. Ivan elogia os quadros de Heleninha. Fátima manda para Odete uma matéria com foto de Solange. Raquel comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança do interesse de Odete em Ivan. Gervásio segue Fátima. Heleninha transparece a Celina que gostou de Ivan. Solange conta a Fátima e a Sardinha como foi o jantar com Odete. Solange e Sardinha estranham quando Gervásio aparece procurando por Fátima. Raquel pergunta a Ivan por que ele mentiu para ela. Raquel e Ivan decidem abrir a suposta mala de Rubinho.

Sábado, 3 de maio

Fátima pensa em seguir Gervásio para achar a mala com os dólares, e observa Marco Aurélio conversando com o detetive. Renato deixa claro a Leila que ela foi escolhida por Sardinha, diante da preocupação da funcionária de não perder o emprego. Odete e Martin se desentendem. Odete comunica a Marco Aurélio que colocará Ivan como encarregado dos projetos culturais que Heleninha escolherá para a TCA financiar. Luciano alerta Ivan sobre as intenções de Odete. Ivan fica constrangido ao entrar no restaurante com Heleninha e se deparar com Leila e Renato. Raquel e Ivan se surpreendem com o conteúdo da mala.

Segunda-feira, 5 de maio

Raquel diz a Ivan que teme ser presa por conta do conteúdo da mala. Maria de Fátima aconselha Solange a convidar Odete para jantar em sua casa, como parte de um plano para separar a amiga de Afonso. Ivan e Raquel decidem guardar o que encontraram em um cofre de banco. Renato e Leila se encontram. Raquel mente para Maria de Fátima ao dizer que doou os pertences de Rubinho. Ivan desconfia de que o conteúdo da mala pertença a Renato. Maria de Fátima comenta com César que sentiu que Raquel e Ivan mentiram para ela. Odete chega à casa de Solange.

Terça-feira, 6 de maio

Odete registra o momento em que Maria de Fátima cumprimenta Afonso. Celina e Afonso percebem que Odete flerta com o garçom que foi contratado para o jantar na casa de Solange. Solange se sente insultada por Odete. Solange se surpreende com a reação de Afonso ao saber da tentativa de suborno de sua mãe. Maria de Fátima comemora com César a briga entre Solange e Odete. Heleninha revela a Ivan que voltou a pintar por causa da conversa que teve com ele. Bartolomeu avisa a Eunice que foi demitido. Fátima questiona Raquel quando a mãe lhe entrega um envelope de dinheiro dizendo que é pagamento do seguro de Rubinho.

Quarta-feira, 7 de maio

Maria de Fátima comenta com César sua suspeita de que Rubinho possa ter roubado dinheiro de Marco Aurélio. Fernanda aconselha a mãe a contar a Bartolomeu que será modelo de uma campanha. Raquel sente ciúmes da proximidade de Ivan com Heleninha. Poliana diz a Raquel que Maria de Fátima o procurou. Maria de Fátima provoca um acidente para sensibilizar Raquel. Luciano alerta Ivan sobre sua relação com Heleninha, insinuando que ela demonstra estar interessada no executivo. Celina diz a Odete que Heleninha não está nervosa com a exposição e sim com a expectativa do encontro com Ivan. Ivan decepciona Heleninha ao apresentar Raquel como sua mulher.

Quinta-feira, 8 de maio

Maria de Fátima finge passar mal ao ver Raquel na exposição de Heleninha, e Odete a observa. Raquel enfrenta Odete, e diz a Ivan que Heleninha teve uma crise de ciúmes quando a viu. Tiago fica preocupado com o sumiço da mãe. Heleninha chega em casa, acompanhada por policiais. Maria de Fátima propõe a Raquel que as duas aluguem um apartamento. Odete incentiva Heleninha a não desistir de Ivan. Fernanda aceita jantar na casa de André. Raquel aluga um apartamento no prédio de Ivan para morar com a filha. Odete procura Maria de Fátima para perguntar qual a relação dela com Raquel.

Sexta-feira, 9 de maio

Maria de Fátima revela a Odete que Raquel é sua mãe. Odete se alia a Maria de Fátima. Eunice conta a Bartolomeu sobre seu trabalho como modelo. Ivan estranha a mudança de Maria de Fátima em relação à mãe. Raquel conta a Ivan que conversou com Renato e que tem certeza de que a mala não é dele. Raquel expulsa César de seu restaurante, ao se deparar com ele no local perguntando sobre Fátima. Maria de Fátima escuta Raquel dizer a Ivan que entregará o conteúdo da mala a Marco Aurélio.

Sábado, 10 de maio

Raquel se nega a dar a chave do cofre para Ivan e pede um tempo para pensar. Fátima e César combinam como impedirão Raquel de entregar de ir até Marco Aurélio. Raquel vai ao banco com Gilda. Gilda é atropelada por Olavo, e Raquel se desespera. Olavo leva Raquel e Gilda para casa. Raquel esconde uma sacola em casa. Solange faz um teste de gravidez. Luciano nota a preocupação de Ivan. Fátima dopa Raquel e Gilda para tentar achar o que a mãe escondeu.

Segunda-feira, 12 de maio

Maria de Fátima disfarça para Ivan, que estranha o fato de Raquel estar dormindo. Celina aceita o convite para ser madrinha da filha de Laís e Cecília. Afonso sofre um acidente de bicicleta. Celina diz a Afonso que Heleninha está com vergonha de Tiago. Tiago promete a Marco Aurélio que não sairá sozinho com Heleninha. Ivan não consegue convencer Raquel a ficar com os dólares. Maria de Fátima avisa a César que fará Raquel ficar contra Ivan. Ivan sente que deu um mau exemplo para Bruno. Fátima fica desesperada ao ver Raquel com Ivan, e deduz que os dois devolverão o dinheiro para Marco Aurélio.

Terça-feira, 13 de maio

Maria de Fátima pede ajuda a César para não deixar Raquel e Ivan devolverem os dólares. Renato consola Leila. Cecília e Laís se emocionam ao saber que a filha se chama Sarita. Daniela orienta Lucimar a regularizar a guarda de Jorginho. Raquel e Ivan não entendem a atitude carinhosa de Fátima. A família de Eunice fica orgulhosa ao ver sua foto no outdoor. Olavo cobra de César o dinheiro que o modelo lhe deve. Leila avisa a Ivan que Bruno fugiu. Depois que o neto volta para casa, Bartolomeu aconselha Ivan e Leila a não serem tão rígidos com o filho. Maria de Fátima consegue encontrar os dólares que Raquel escondeu.

Quarta-feira, 14 de maio

Maria de Fátima e César comemoram a descoberta dos dólares. Ivan desconfia de Maria de Fátima. Maria de Fátima garante a César que Raquel se separa de Ivan se a mãe acreditar que foi o namorado quem pegou os dólares. Lucimar questiona a posição de Aldeíde com relação à atitude que tomou para conseguir que Vasco pague a pensão de Jorginho. Cecília é rendida por dois bandidos. Laís avisa a Cecília que, por segurança, as duas vão passar um tempo no Rio. Raquel acusa Ivan de ter roubado os dólares.

Quinta-feira, 15 de maio

Ivan fica indignado com as acusações de Raquel. Maria de Fátima avisa a Odete que conseguiu separar a mãe de Ivan. Heleninha fica animada ao saber que Ivan estará presente no campeonato de xadrez em sua casa. Celina hospeda Laís e Cecília em sua casa. Maria de Fátima se mostra interessada no campeonato de xadrez, e Afonso acaba a convidando. Marco Aurélio pede ajuda a Cláudia para encontrar sua mala com os dólares, e descobre que Rubinho pode ter etiquetado a mala errada. Freitas é orientado por Marco Aurélio a vasculhar a vida de Raquel. Ivan é recebido com hostilidade por Raquel na inauguração de seu restaurante.

Sexta-feira, 16 de maio

Ivan discute com Raquel. Sardinha comenta com Solange que estranhou o encontro de Maria de Fátima com Odete. César cobra de Fátima sua parte dos dólares. Afonso critica a gestão da TCA em conversa com Odete. Cecília avisa a Laís que os traficantes de animais foram presos e que elas podem voltar para casa. Vasco é demitido por justa causa. Marco Aurélio manda Freitas seguir Raquel. Cláudia chantageia Marco Aurélio em busca de patrocínio para sua peça. Maria de Fátima tenta ameaçar Odete.

Sábado, 17 de maio

Maria de Fátima pede desculpas a Odete. Leila acompanha Renato em uma reunião de trabalho. Cláudia acusa Marco Aurélio de usar as pessoas. Ivan confirma sua presença no campeonato de xadrez para Odete. Vasco fica sabendo que foi cancelado e, por isso, ficará fora do grupo de pagode. Laís e Cecília vão a Petrópolis conhecer Sarita. Raquel acusa Freitas de assediá-la. Renato e Leila dormem juntos. Fátima chega mais cedo ao campeonato de xadrez, seguindo orientação de Odete. Solange flagra Renato e Leila juntos.