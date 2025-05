Repórter demitida da Record por publi de botox: 'Fui ingênua, inocente'

A jornalista Marcela Munhoz, 39, recordou sua demissão da Record por usar a logomarca da emissora em uma publicidade, e alegou ter agido de forma "ingênua e inocente".

O que aconteceu

Munhoz disse que a Record tem suas próprias regras para funcionários que fazem publicidade, mas ressaltou que a emissora sempre autorizou suas publis. "Eu faço parceria daquilo que realmente conheço, uso e gosto, mas nem sempre como forma de vender. Às vezes, dou dicas sem ganhar nada".

Nunca fiz publicidade no sentido de ganhar dinheiro, essas permutas são para amigos. Quando entrei na Record, todas as publis que eu fazia eram aprovadas. Era tudo avisado. Eu tinha autorização.

Marcela Munhoz durante o podcast Eles que Lutem

A repórter admitiu que foi surpreendida pela notícia da demissão, no final do ano passado, mas que, na época, a empresa alegou corte de custos. "Claro que foi um grande susto, não esperava. Estava em um momento de ascensão profissional. Demorei um pouco para processar [a demissão] e pensei: 'o que eu fiz de errado?'. Perguntei e disseram: 'nada, é corte de gastos mesmo".

Ela diz que soube que a demissão teria sido causada por causa da ação publicitária com o logo da Record pela imprensa. "Eu falei realmente sobre o botox que eu tinha colocado e [no vídeo eu] falo: 'para manter minha estética no meu trabalho, eu vou sempre na clínica tal'. Não mencionei o nome da Record, nem nada. Mas utilizei o trecho de uma passagem que estava gravando, que não é nem material da emissora, é de um amigo que estava passando e me viu e fez stories.

Eu estava segurando o microfone da Record, usei aquele trecho de forma inocente, ingênua, não parei para pensar que teria esse sentido: 'nossa, ela está usando a marca da Record para promover [um produto]'. Não, jamais faria isso! E eu não enxergo dessa forma. Agora se a Record enxergou, eu não sei porque eles não me disseram isso, mas eu acredito que a rádio pião sabe muito mais que a gente.

Marcela Munhoz foi demitida da Record em outubro do ano passado. Na emissora, ela passou pelos programas Balanço Geral Manhã e Cidade Alerta. Atualmente, ela trabalha com Luiz Bacci, que também foi seu parceiro no canal.