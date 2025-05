Princesa Diana se disfarçou de homem gay para sair com Freddie Mercury

Uma nova biografia da Princesa Diana revela detalhes inéditos da relação dela com Freddie Mercury.

O que aconteceu

Diana teria pedido para Freddie Mercury levá-la a uma boate gay. No livro "Dianaworld: An Obsession", ainda sem tradução no Brasil, Edward White conta que ela costumava sair com o vocalista do Queen, a atriz Cleo Rocos e o DJ Kenny Everett. Ao ouvir o pedido, este último teria respondido que o local "não era para ela, cheio de gays peludos".

Ela insistiu, então os amigos criaram um disfarce para a monarca. Diana teria vestido uma jaqueta camuflada do exército, os cabelos presos num boné de couro e óculos escuros do tipo aviador.

A fantasia funcionou. "Foi fabulosamente revoltante e tão bizarramente emocionante... Ninguém, absolutamente ninguém, reconheceu Diana", descreveu Cleo Rocos, segundo o autor.

O grupo só tomou um drink no bar. Depois, retornou ao palácio de Kensington e, no dia seguinte, devolveu as roupas de Kenny Everett.