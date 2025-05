Choque e tensão: Fran e Júnior vencem 1ª Prova dos Casais do Power Couple

Francine e Júnior venceram a 1ª Prova dos Casais do Power Couple 2025 (Record). A prova foi exibida na edição de hoje.

Como foi a prova

Na prova, cada casal se dividiu entre o "orientador", que ficava em uma base de choque, e o "orientado". Vendado, ele deveria encontrar e quebrar uma determinada cor de pinhata.

A cada pinhata correta, uma chave era liberada. No entanto, se o participante encostasse ou atingisse uma pinhata de outra cor, além de receber uma penalidade no tempo final, seu parceiro toma um choque.

Com as 4 chaves corretas, o orientador deveria abrir um cadeado e encerrar a atividade parando o cronometro. Venceria o casal que completasse o percurso no menor tempo.

Francine e Júnior, por coincidência, eram o casal com o pior saldo do ciclo. Com a vitória na prova, eles escaparam da 1ª DR.

O par com o pior desempenho foi direto para a DR. Ana Paula e Antony fizeram a prova no pior tempo.