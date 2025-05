Power Couple: Gretchen 'mãezona' está com os dias contados no reality?

A nova temporada de Power Couple Brasil começou, com Gretchen sendo uma das principais escaladas do elenco. A rainha dos memes está no reality acompanhada de seu atual marido, Esdras. Dieguinho e Dantinhas, apresentadores do Central Splash, avaliam a postura dela nos primeiros dias de confinamento.

Já no primeiro dia de confinamento, uma peça de carne congelada acabou gerando incômodo em Gretchen. Diego comeu a proteína que ela teria separado para seu marido, e reclamou com os amigos. Ela complementou dizendo que se Esdras tivesse visto a discussão entre eles, teria entrado na briga para defendê-la.

Gretchen vai para o Power Couple e ela achar que vai conseguir manter a ordem, e as regrinhas dela e do Esdras, de como ele come? Meu amor, você topou ir para um reality show da Record. Organização não vai ter.

Dantinhas

Dieguinho acredita que tanto Diego quanto sua parceira, Giovanna, vão dar muito trabalho nesta edição do reality, e tendem a ser os favoritos do público. "Eles vão ser macetados pelo elenco muito facilmente". Dantinhas concordam, e questiona se Gretchen vai conseguir manter um papel de calma e acolhedora durante o programa.

Ela vai ter muito problema. Ela veio com um discurso no início falando que é uma nova Gretchen, que não quer confusão. Estamos vendo aí, com dois, três dias de casa, ela já está começando a ficar nervosa. Ela não vai conseguir manter essa personagem que ela estava querendo, de mãezona.

Dantinhas

